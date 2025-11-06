Xúc động khoảnh khắc sinh tử trên cầu Tân Lý và người hùng vô danh 06/11/2025 08:15

(PLO)- Một người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu người nhảy cầu Tân Lý và sau khi cứu sống đã lặng lẽ rời đi.

Khoảng 22 giờ tối qua (5-11), nhịp sống lặng lẽ của đêm khuya bỗng chốc bị xé toạc bởi một tình huống sinh tử đến nghẹt thở trên cầu Tân Lý, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dừng xe máy rồi bất ngờ leo qua lan can và gieo mình xuống dòng nước lũ lạnh buốt đang chảy xiết.

Người dân trên cầu Tân Lý.

Những người đi đường dừng lại trên cầu lập tức hô hoán nhưng dòng sông lúc đó đang dâng cao, chảy rất mạnh khiến không ai đủ dũng cảm lao xuống. Mọi người đều đứng trên bờ cầu, bất lực trong khoảnh khắc sinh tử.

Giữa lúc đó, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông từ trên cầu lao xuống như một mũi tên và nhanh chóng bơi đến tiếp cận người phụ nữ đang chới với giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Người đàn ông lao xuống tiếp cận người phụ nữ.

Bằng kỹ năng thuần thục, người đàn ông dũng cảm ấy đã đưa người phụ nữ lên một xuồng máy gần đó để thực hiện những thao tác hô hấp nhân tạo rồi cùng người điều khiển xuồng máy đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Đưa người phụ nữ vào bờ.

Khi người phụ nữ may mắn vẫn còn hoảng loạn giữa vòng vây những người hiếu kỳ đang chờ xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì người đàn ông ấy lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đám đông.

Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.

Công an phường La Gi xác định người phụ nữ nhảy cầu Tân Lý là chị T (35 tuổi) ngụ La Gi và cho đến sáng nay danh tính người đàn ông dũng cảm nói trên vẫn chưa xác minh được.