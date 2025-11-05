Lại xuất hiện vòi rồng cao hàng chục mét trên vùng biển Lâm Đồng

Vào lúc 16 giờ chiều nay, 5-11, tài khoản Facebook HHHL đã quay clip và chụp được nhiều hình ảnh đưa lên trang cá nhân của mình về hiện tượng xuất hiện vòi rồng tại vùng biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng.
Theo tài khoản Facebook này, hiện tượng vòi rồng xuất hiện bắt đầu lúc gần 16 giờ chiều nay, người đứng từ cửa biển La Gi nhìn rất rõ vòi rồng hút lượng nước khổng lồ từ dưới biển lên.
Như vậy, chỉ mới đúng 1 tuần trước, vòi rồng xuất hiện ở biển La Gi, đây là lần thứ hai hiện tượng này lại tiếp tục xuất hiện ở vùng biển La Gi.
Tuy nhiên, lần này vòi rồng xuất hiện xa hơn lần trước, khoảng hơn 2 hải lý. Ngoài clip, hình ảnh của tài khoản Facebook trên được biết còn có một số clip của một ngư dân khá xa vòi rồng này quay lại được.
Vòi rồng (hay còn gọi là lốc xoáy) là tên gọi dùng để chỉ một hiện tượng gió xoáy hút từ bề mặt mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu, có kèm theo sấm sét.
Theo các chuyên gia, vòi rồng nước có thể đạt tốc độ sức gió lên tới 200km/h và có thể cuốn cả người, bẻ cong thuyền, hút cả cá và sinh vật trên biển lên cao rồi mang đi xa.