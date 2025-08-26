Hà Nội xuất hiện vòi rồng 26/08/2025 19:03

(PLO)- Sau bão số 5, Hà Nội xuất hiện vòi rồng khiến nhiều người sửng sốt.

Khoảng gần 14 giờ chiều nay 16-8, xã Mê Linh (Hà Nội) trời ngớt mưa, mây đen bao phủ, gió thổi mạnh. Bất ngờ từ dưới đám mây đen ở chân cầu Nhật Tân xuất hiện vòi rồng kết nối từ mặt đất lên tầng mây cao, sau đó di chuyển dần vào khu dân cư.

Đang trong quán ăn tại đường 23B Mê Linh, chị Nguyễn Linh thấy gió rít, cành cây, bảng biển bị cuốn rào rào ngoài đường. Luồng gió quét qua khoảng 2 phút, nhiều cửa hàng trong phạm vi hơn 100 mét đường 23B bị hư hại.

"Có cửa hàng bị cuốn bay biển hiệu, có quán ăn gió kéo đổ tủ đựng bát đĩa. Ôtô đỗ bên đường bị cành cây văng trúng làm vỡ kính", chị Linh kể.

Sau khi luồng gió đi qua, mọi người mới biết đó là vòi rồng, may mắn không ai bị đồ vật văng trúng gây thương tích.

Ngoại thành Hà Nội xuất hiện vòi rồng khiến nhiều người sửng sốt. Ảnh: Cắt từ clip

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ đám mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện.

Trên đường di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ.

Hà Nội hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão số 5 Kajiki, trời mưa to liên tục từ đêm qua đến sáng nay. Dự kiến mưa to kéo dài hết hôm nay.