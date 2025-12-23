Sẽ thanh tra đột xuất một số địa phương liên quan đến thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão lũ 23/12/2025 23:07

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Ngày 23-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", gây sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, thiệt hại rất lớn về người, tài sản, công trình hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Để đảm bảo người dân sớm ổn định lại sản xuất, sinh hoạt bình thường sau thiên tai, bão lũ lịch sử, Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, TP bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" theo đúng chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các địa phương là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 703/TB-VPCP, khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác các công trình hạ tầng dùng chung, các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi,… cần phải sửa chữa, khắc phục.

Cùng với đó, tính toán nhu cầu kinh phí để sửa chữa, khắc phục hạ tầng và khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, khả năng tự cân đối kinh phí của địa phương và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có), báo cáo Thủ tướng trong ngày 24-12 (gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp).

Trường hợp sau ngày 24-12, UBND cấp tỉnh không báo cáo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo trong ngày 25-12.

Thanh tra Chính phủ được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất đối với một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại. Đồng thời đề xuất nhu cầu và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; báo cáo Thủ tướng trước ngày 31-1-2026.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.