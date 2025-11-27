Bộ Công an phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ 27/11/2025 10:38

(PLO)- Trong bão lũ, Bộ Công an đã huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở; 27.740 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 150.000 người, hỗ trợ hơn 500 tấn gạo…

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành trên cả nước.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm đồng bào bị tử vong do mưa lũ

Cùng dự Lễ phát động có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các học viện, trường, bệnh viện Công an nhân dân (CAND); đại diện Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn CAND cùng cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực để “tạo nguồn vật chất, tinh thần giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, yêu cầu tuyệt đối không để người dân rơi vào tình trạng “đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men”.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Trước dự báo bão số 15 trên Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm để tham mưu sơ tán dân; bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng phó thiên tai. Đồng thời, cần tham mưu cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên địa bàn…