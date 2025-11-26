Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thiện bản đồ ngập lụt, lũ quét... theo mức lũ lịch sử mới 26/11/2025 15:13

Ngày 26-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (bão KOTO), đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cuộc họp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại 6 tỉnh, thành là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: VGP

Bão số 15 diễn biến rất khó lường về hướng đi

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng do đợt bão, lũ vừa qua, cũng như những khó khăn, vất vả của người dân, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các bộ, ngành nỗ lực vượt qua, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ thời gian qua.

Trong khi đó, bão số 15 đã hình thành và diễn biến còn rất khó lường về hướng đi, và cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh "bão chồng lũ, lũ chồng lũ", đất đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình tai biến tự nhiên là rất lớn, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bắt tay vào công tác chuẩn bị ứng phó với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đánh giá nhanh tình hình dự báo bão số 15, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ, tình hình còn nguy hiểm.

Theo Phó Thủ tướng, bão số 15 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng – những địa phương vừa chịu tác động nặng nề của lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc khắc phục hậu quả thiên tai và sắp xếp dân cư ra khỏi vùng rốn lũ là nhiệm vụ của địa phương. Các tỉnh phải cập nhật, hoàn thiện dữ liệu hồ chứa, hồ đập và bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, tai biến địa chất theo mức lũ lịch sử mới; đánh giá kỹ các nguyên nhân gây ra đợt mưa lũ lịch sử vừa qua như tính bất thường, yếu tố công trình như vỡ đập, sự cố hạ tầng, lũ quét, lũ ống hay sạt lở đất…

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng đề nghị duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4, nhất là ở vùng miền núi. Đặc biệt là việc tiếp tục bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh thành.

"Bản đồ dự báo là công cụ chính để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Nếu không có, việc dự báo cũng sẽ gặp khó khăn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan khoa học và dự báo khí tượng thủy văn rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện bản đồ ngập lụt, đảm bảo thông tin được cập nhật đến cấp xã, phường để chính quyền cơ sở và người dân có thể chủ động phòng, tránh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá nguyên nhân gây ra lũ quét, sạt lở vừa qua, phân biệt giữa yếu tố tự nhiên và do con người, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ tính mạng người dân.

Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải có quy định rõ ràng về cơ chế, phương tiện thông tin từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh xuống xã, đến tận thôn xóm, từng hộ dân để bảo đảm người dân nhận được cảnh báo thiên tai kịp thời, có thời gian di chuyển đến nơi an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng khung phương án ứng phó cho từng cấp độ thiên tai, tổ chức diễn tập hàng năm, đặc biệt ở các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là những địa phương vừa chịu thiên tai, ngay lập tức thực hiện các hướng dẫn, phân công nhiệm vụ đã được chỉ định.

Đồng thời, các bộ, ngành phải phối hợp với các viện nghiên cứu, cơ quan khoa học về thủy lợi, khí tượng và quản lý tài nguyên nước để nắm chắc tình hình, đánh giá chính xác các rủi ro liên quan đến nước, từ đó kiểm soát tốt và giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng và khó khăn, yêu cầu mọi đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: VGP

Thời gian tồn tại trên biển kéo dài bất thường

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - thủy văn Quốc gia, cho biết tối 25-11, vùng áp thấp trên miền Trung Philippines mạnh lên thành bão; đêm cùng ngày đi vào Biển Đông và trở thành bão số 15. Đến 8 giờ sáng 26-11, bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách quần đảo Trường Sa khoảng 400 km về phía đông đông bắc.

Với bốn hình thái thời tiết khác đang hoạt động từ Ấn Độ Dương, vịnh Bengal đến Tây Bắc Thái Bình Dương, hướng di chuyển của bão 15 thêm phức tạp. Các mô hình dự báo quốc tế hiện nay cho xu hướng chủ đạo là bão số 15 sẽ đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa rồi đổi hướng lên phía bắc, ít có khả năng di chuyển vào khu vực ven biển các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa vốn chịu thiệt hại nặng nề từ đợt mưa lũ vừa qua.

Khả năng cao đến 70-80% là bão sẽ tăng cường độ trong 2 ngày tới, nhưng mức tăng không lớn, tối đa lên cấp 10-11 khi tiến gần khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, giật cấp 13-14. Sau thời điểm ngày 29 và 30-11, bão có xu hướng suy yếu nhanh do gặp không khí lạnh, không khí khô và vùng biển có nhiệt độ thấp dưới 26°C. Bão số 15 có thể giảm xuống áp thấp nhiệt đới, thậm chí trở lại thành vùng thấp.

Một đặc điểm đáng chú ý là thời gian tồn tại trên biển của bão số 15 kéo dài bất thường, khoảng 4-5 ngày, do nằm giữa hai hệ thống khí áp ở phía tây và phía đông và di chuyển rất chậm, chỉ 20 km/giờ trong ngày 26-11 và có thể giảm còn 5-10 km/giờ. Vì vậy, gió mạnh và sóng lớn trên khu vực giữa Biển Đông, đặc biệt quanh Trường Sa – Hoàng Sa, có thể kéo dài đến ngày 1-12. Sóng dự báo cao 5-7 m và kèm dông lốc.

Với kịch bản chính (xác suất 70%), bão số 15 đổi hướng khi cách Khánh Hòa – Gia Lai khoảng 450-500 km vào khoảng ngày 30-11. Gió mạnh trên đất liền được đánh giá là ít khả năng xảy ra. Mưa có thể xuất hiện từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong ngày 1, 2-12, lượng mưa khoảng 50-100 mm, tập trung vùng ven biển.

Kịch bản xấu (xác suất 20%), bão số 15 đi vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ, cường độ ở mức áp thấp nhiệt đới, gió yếu và lượng mưa khoảng 150-200 mm, chủ yếu ở ven biển.

Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn kiến nghị cần cảnh báo gió mạnh gây ảnh hưởng tàu thuyền, lồng bè và nuôi trồng thủy sản trên biển; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do nền đất đang bão hòa sau đợt mưa lũ vừa qua.

Đánh giá thêm về cơn bão số 15, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hai đặc điểm nổi bật của bão số 15 được thống nhất trong mọi kịch bản dự báo.

Thứ nhất, bão số 15 sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27-11 đến hết 1/12. Trong suốt thời gian này, tâm bão và vùng ảnh hưởng liên tục quần thảo khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa và một phần Hoàng Sa. Với diễn biến như vậy, chúng ta cần cấm biển tuyệt đối tại khu vực này trong toàn bộ thời gian nêu trên, không cho tàu thuyền, ngư dân ra khơi để đảm bảo an toàn.

Thứ hai, bão số 15 sẽ gây mưa tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa – địa bàn vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua. Dù lượng mưa dự báo chỉ 50–70 mm, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao do nền đất đã bão hòa nước. Ngập lụt có thể không lớn nhưng rủi ro sạt lở là chắc chắn, cần được các địa phương đặc biệt lưu ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cập nhật, cung cấp thông tin, và bản tin dự báo vào ngày thứ Sáu (28/11) được xác định là mốc có độ chính xác cao, phục vụ chỉ đạo điều hành.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương. Ảnh: VGP

Tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão số 15

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo, cho biết địa phương đang tập trung cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ chỗ ở tạm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch và khôi phục sản xuất. Địa phương cũng đã tiếp nhận 4.000 tấn gạo và 650 tỉ đồng hỗ trợ từ Chính phủ, đồng thời ban hành quy định hỗ trợ hộ nghèo 3 triệu đồng/hộ, các hộ bị thiệt hại khác 1,5 triệu đồng/hộ.

Tỉnh kiến nghị tiếp tục được hỗ trợ giống cây trồng, trang thiết bị giáo dục, y tế và bổ sung nguồn lực khôi phục hạ tầng sản xuất. Đồng thời phối hợp Gia Lai điều tiết vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Ba, triển khai lệnh vận hành hồ thủy điện và đảm bảo an toàn tàu thuyền khi bão số 15 đang đến gần.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết địa phương đã triển khai theo chỉ đạo của Trung ương, từ tiếp nhận nguồn hỗ trợ, bảo đảm lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường… Đồng thời ban hành một số chính sách hỗ trợ như mỗi người dân phải di dời được hỗ trợ 1 triệu đồng; hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng; học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng. Tỉnh cũng mở các gian hàng 0 đồng, điểm bình ổn giá để ngăn tình trạng đầu cơ, tăng giá.

Đến thời điểm này, các hoạt động khắc phục đang được triển khai theo kế hoạch, phấn đấu sớm ổn định đời sống người dân.

Đối với ứng phó bão số 15, ngay khi có thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn, sáng 25/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã họp và đề ra các biện pháp đồng thời cho 3 tình huống: bão, lũ và sạt lở.

Công tác chuẩn bị được phân công cụ thể: lực lượng, phương tiện, lương thực, thời điểm di chuyển các tổ đội đến khu vực xung yếu… Đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ vừa qua để phối hợp tốt hơn.

Báo cáo Phó Thủ tướng, đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết địa phương vừa trải qua hai đợt thiên tai lớn liên tiếp: Bão số 13 đổ bộ vào Quy Nhơn và chỉ chưa đầy một tuần sau là trận lũ lịch sử vượt đỉnh năm 2009. Do đánh giá đây là "thiên tai kép" với mức độ tàn phá rất nặng nề, tỉnh đã cảnh báo và tổ chức di dời toàn bộ dân tại vùng nguy hiểm, căn cứ theo mực nước lũ 2009 cộng thêm 0,3–0,5m. Những trường hợp không tự nguyện di dời đều được lực lượng chức năng hỗ trợ, thậm chí cưỡng chế để đảm bảo an toàn. Tổng cộng hơn 28.000 người được sơ tán, gấp 3 lần kịch bản dự kiến.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và tài sản của người dân bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 11.500 tỉ đồng.

Để chuẩn bị ứng phó với bão số 15, Gia Lai đã triển khai phương án di dời sớm các hộ dân khỏi vùng nguy cơ ngập hoặc gió mạnh; 100% tàu thuyền đã được thông báo, yêu cầu tránh trú an toàn; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"; nhu yếu phẩm được tập trung một đầu mối để phân phối đến từng khu vực ngập sâu, ngập lâu.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21-11, các lực lượng ở cơ sở, đặc biệt ở cấp xã, đã vận hành theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động di dời dân từ sớm, giảm thiểu thiệt hại. Hiện các tuyến đường đèo, quốc lộ và tỉnh lộ đã được thông xe đến TP Đà Lạt, chỉ còn một số điểm sạt lở đang được khắc phục.

Tỉnh đang tập trung khắc phục môi trường, vận hành lại các diện tích bị ngập, sửa chữa nhà ở. Lực lượng công an, quân đội cùng các lực lượng tại chỗ đã đảm bảo hoạt động học tập, sinh hoạt trở lại bình thường.

Lâm Đồng đang trình Trung ương phân bổ 5.570 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo để sửa chữa cấp bách cơ sở hạ tầng, phục hồi sinh hoạt và ổn định đời sống người dân. Tỉnh cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất cho các hộ di dời đến khu tái định cư.