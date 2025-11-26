HĐND TP Hà Nội dành phút mặc niệm và quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung thiệt hại do bão lũ 26/11/2025 09:44

(PLO)- Tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm vào sáng nay 26-11, HĐND TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm những đồng bào miền Trung bị thiệt mạng do mưa, lũ dồn dập thời gian qua, đồng thời tổ chức quyên góp chia sẻ với bà con chịu thiệt hại nặng nề.

Sáng nay 26-11, kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 28) của HĐND TP Hà Nội đã chính thức khai mạc và dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 26 đến 28-11) để xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Trước giờ khai mạc, HĐND TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm cho các đồng bào miền Trung bị thiệt mạng do mưa, lũ dồn dập thời gian qua, đồng thời tổ chức quyên góp chia sẻ với bà con chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai…

Phát biểu phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi bão lũ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho hay trong những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão” đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung cao độ phòng, chống bão lũ, nhưng thiên tai vẫn gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của Nhân dân miền Trung, Tây Nguyên.

Tính đến sáng ngày 26-11, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hơn 100 người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 82.000ha hoa màu và trên 117.000ha cây trồng bị ngập; hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, gián đoạn thông tin liên lạc; đường bộ tại các địa phương, đường sắt trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày; Nhân dân vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn…

Các đại biểu cùng nhau quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 99 ngày 21-11-2025 của Bộ Chính trị; với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Tương thân tương ái”; với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến chiều 24-11, TP Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 188 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Gia Lai là 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 250 tỷ đồng để tỉnh Gia Lai xây dựng khu tái định cư, sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ. Và trong sáng nay 26-11, thành phố tiếp tục trao 50 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Gia Lai.

“Nhằm thể hiện sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND TP, các đại biểu cùng dự họp trước những khó khăn của bà con, hôm nay tại kỳ họp thứ 28, HĐND Thành phố tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần cùng bà con sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường”, ông Cương nói.

Ngay sau đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã cùng nhau quyên góp, chia sẻ với bà con bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ. Số tiền ủng hộ được là hơn 150 triệu đồng sẽ được gửi về UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội để chuyển tới bà con các tỉnh bị thiên tai.