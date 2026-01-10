Thủ tướng yêu cầu VTV phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan truyền thông chủ lực 10/01/2026 18:20

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu VTV phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng.

Chiều 10-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng của đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà VTV đạt được trong bối cảnh lĩnh vực thông tin, truyền thông đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Thủ tướng, VTV đã giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; chủ động dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước.

Kết quả nổi bật của VTV được Thủ tướng khái quát bằng 24 từ: “Thông tin kịp thời – Chất lượng nâng cao – Chuyển đổi tích cực – Phối hợp hiệu quả – Bộ máy tinh gọn – Đội ngũ chuyên nghiệp”.

Thủ tướng yêu cầu VTV phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh chất lượng của đài truyền hình quốc gia được đo bằng lượng khán giả theo dõi và hưởng thụ các chương trình, đó cũng là phần thưởng cao quý mà nhân dân trao tặng.

Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao những đổi mới sáng tạo của VTV trong nội dung, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng, đặc biệt là việc ra đời kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today.

Cơ bản đồng ý với định hướng, nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng đề nghị VTV tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phương châm 32 chữ: “Đoàn kết thống nhất – Vượt khó vươn lên – Đổi mới sáng tạo – Chuyên nghiệp hiệu quả – Bứt phá toàn diện – Nhân dân tin tưởng – Bạn bè quý mến – Thương hiệu nâng tầm”; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của Đài.

Thủ tướng yêu cầu VTV phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2021-2025, Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; thúc đẩy phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; tăng cường thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh Việt Nam ổn định, năng động, trách nhiệm, bản sắc và hội nhập.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan kịp thời xem xét, xử lý các kiến nghị của VTV, tạo điều kiện thuận lợi để Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển bứt phá, bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm có nhiều dấu mốc đặc biệt với VTV

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Việt Nam, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc đặc biệt với VTV.

Đài đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia; tuyên truyền kịp thời, toàn diện, có chiều sâu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo dấu ấn rõ nét trong tuyên truyền các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm báo cáo tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 của Đài. Ảnh: VGP

VTV từng bước mở rộng không gian phát triển mới, chính thức ra mắt và phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today; tổ chức thành công nhiều chương trình đại nhạc hội, concert quy mô lớn.

Cùng với đổi mới nội dung, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược. Tổng doanh thu toàn Đài năm 2025 ước đạt trên 4.200 tỉ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra; chi thường xuyên giảm 7% so với kế hoạch, góp phần tạo nền tảng tài chính ổn định và từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Năm 2026 được VTV xác định là năm bản lề, chuyển từ ổn định, củng cố sang tăng tốc, bứt phá, với trọng tâm là đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số, lấy khán giả làm trung tâm, lấy nội dung chất lượng cao, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng, siết chặt kỷ cương nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị và tự chủ tài chính.