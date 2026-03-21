Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM 21/03/2026 16:27

(PLO)- Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, TP.HCM có 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách này, TP.HCM có 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (theo đơn vị bầu cử). Cụ thể:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. Ảnh: THUẬN VĂN

Đơn vị bầu cử số 1:

1. Ông Nguyễn Thế Duy, sinh năm 1994, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex

2. Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, sinh năm 1974, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

3. Ông Võ Văn Minh, sinh năm 1972, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội.

Đơn vị bầu cử số 2:

1. Linh mục Nguyễn Văn Riễn, sinh năm 1977, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

2. Trung tướng Tào Đức Thắng, sinh năm 1973, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội.

3. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, sinh năm 1982, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 3:

1. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

2. Bà Trương Thị Bích Hạnh, sinh năm 1975, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

3. Ông Lê Văn Khảm, sinh năm 1969, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 4:

1. Ông Lê Khánh Hải, sinh năm 1966, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

2. Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

3. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1976, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 5:

1. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1981, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

2. Ông Dương Minh Tuấn, sinh năm 1974, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: THUẬN VĂN

Đơn vị bầu cử số 6:

1. Ông Đỗ Đức Hiển, sinh năm 1977, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

2. Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Vũ Trung, sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Đơn vị bầu cử số 7:

1. Ông Lê Văn Đông, sinh năm 1975, Viện trưởng VKSND TP.HCM.

2. Ông Lê Quang Mạnh, sinh năm 1974, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

3. Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 8:

1. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1969, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

2. Ông Phạm Trọng Nhân, sinh năm 1972, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM.

3. Ông Trương Minh Huy Vũ, sinh năm 1984, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH

Đơn vị bầu cử số 9:

1. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

2. Bà Triệu Lệ Khánh, sinh năm 1977, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TP.HCM

3. Ông Trần Hoàng Ngân, sinh năm 1964, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, sinh năm 1977, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 10:

1.Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1974, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

2. Ông Phạm Văn Thanh, sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Bà Trần Thị Diệu Thúy, sinh năm 1977, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 11:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

2. Ông Võ Hoàng Ngân, sinh năm 1978, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1955, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 12:

1. Ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

2. Ông Dương Văn Thăng, sinh năm 1969, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đơn vị bầu cử số 13:

1. Ông Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1967, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

2. Bà Phạm Khánh Phong Lan, sinh năm 1970, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1969, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Mời bạn đọc theo dõi danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đây.