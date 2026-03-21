Công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 21/03/2026 16:16

(PLO)- Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho biết ngày 15-3, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội toàn dân của đất nước. Cả hệ thống chính trị đã chung tay làm nên sự kiện dân chủ, công khai, minh bạch này.

Công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đã được thực hiện đúng quy định, linh hoạt, an toàn, an ninh. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và niềm tin của toàn dân vào Đảng đã được thể hiện rõ.

Gửi lời cảm ơn đến các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn báo chí tiếp tục gắn bó với Quốc hội, các đại biểu QH trong công tác thông tin, truyền thông.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố Nghị quyết số 232 của Hội đồng về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XVI.

Tại buổi họp báo, trả lời báo chí, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, cho biết chất lượng đại biểu trúng cử được nâng lên rõ rệt, cơ cấu đại biểu đảm bảo được tính đại diện và có bước tiến quan trọng khi tỷ lệ ĐBQH chuyên trách đạt 40%. Việc tăng tỉ lệ đại biểu QH có chuyên môn cao, trình độ thực tiễn, tỷ lệ nữ (lần đầu tiên có đại biểu QH người Ơ Đu) cũng thể hiện ý nghĩa này.

“Đến nay chưa có vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử, cũng chưa có khu vực nào phải bầu cử lại” - bà Tạ Thị Yên thông tin.

Đây là lần đầu tiên, vẫn theo bà Yên, ứng cử viên do Trung ương giới thiệu đạt tỉ lệ cao, 214/216 người. “Việc này thể hiện sự gắn kết giữa địa phương và Trung ương” - bà Yên nói và khẳng định “Dân chủ xã hội chủ nghĩa và niềm tin của nhân dân tạo được nền tảng tốt cho Quốc hội khóa XVI hoàn thành nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân”.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu cho rằng bầu cử Quốc hội lần này bầu đủ 500 người, có 247 người tái cử và 253 đại biểu lần đầu tham gia.

