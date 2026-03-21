Video: Lễ ra mắt chương trình 'An cư cùng người lao động', san sẻ nỗi lo nhà ở cho công nhân 21/03/2026 17:50

(PLO)- Ngày 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM), chương trình “An cư cùng người lao động” chính thức ra mắt, đồng thời phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026, hướng đến hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở ổn định và lan tỏa những câu chuyện vượt khó đầy nghị lực.

Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, báo Pháp Luật TP.HCM, tổ chức lễ ra mắt chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026 tại UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ban Quản lý các khu công nghiệp, đại diện công đoàn các cấp, địa phương, doanh nghiệp, người lao động cùng các cơ quan báo chí.

Theo Ban tổ chức, tại 10 xã, phường thuộc huyện Châu Đức và TP Phú Mỹ (cũ), nay thuộc TP.HCM, hiện có hơn 70.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, với nhu cầu lớn về nhà ở.