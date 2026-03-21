‘An cư cùng người lao động’ mở cơ hội có nhà ở cho công nhân TP.HCM 21/03/2026 12:09

(PLO)- Chương trình ‘An cư cùng người lao động’ mang đến các giải pháp hỗ trợ vay ưu đãi với hình thức trả góp linh hoạt và thủ tục pháp lý minh bạch, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở an toàn và ổn định.

Sáng ngày 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông), tổ chức Lễ ra mắt Chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Trong khuôn khổ buổi lễ, một số công đoàn cơ sở, người lao động đã bày tỏ mối quan tâm về nhà ở, đặc biệt là khả năng tiếp cận các gói vay và các tình huống phát sinh sau khi mua đất, xây nhà.

Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình hướng tới tất cả người lao động, ưu tiên những ai khó tiếp cận thông tin và cơ hội về bất động sản.

Người lao động có hợp đồng chính thức, thâm niên và là đoàn viên công đoàn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn, bao gồm giảm giá mua đất và hỗ trợ trả góp linh hoạt với lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu.

Các sản phẩm đất đều có sổ hồng, người mua có thể bán, cho tặng hoặc chuyển nhượng tự do.

Về vấn đề tài chính, ban tổ chức phối hợp với nhiều ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nếu người mua gặp khó khăn trong việc trả góp, ngân hàng và chủ đầu tư có cơ chế hỗ trợ để tránh rơi vào nợ xấu và tạo điều kiện vay lại khi có khả năng tài chính.

Ngoài ra, chương trình còn phát triển các mẫu nhà nhỏ gọn, giá phù hợp với thu nhập của người lao động, được xây dựng nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tiện ích. Người lao động sẽ được tham quan trực tiếp, đánh giá chất lượng và đưa ý kiến để hoàn thiện các mẫu nhà tiếp theo, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức cho biết để chương trình triển khai hiệu quả và tiếp cận đúng đối tượng thụ hưởng, cần có sự định hướng của các tổ chức đại diện người lao động cùng sự đồng hành của các cơ quan truyền thông.

Vì vậy, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa chương trình và các đơn vị đồng hành chiến lược được coi là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai chương trình trong thực tế.

Cụ thể, LĐLĐ TP.HCM đảm nhiệm vai trò cầu nối quan trọng, giúp chương trình tiếp cận trực tiếp đoàn viên và người lao động, đồng thời bảo đảm tính công bằng và nhân văn trong quá trình triển khai.

Báo Pháp Luật TP.HCM tham gia với vai trò bảo trợ truyền thông, góp phần lan tỏa các câu chuyện vượt khó và tăng cường tính minh bạch, độ tin cậy của chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

