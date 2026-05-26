Ngày hội Phú Mỹ Hưng Hướng về trẻ em 2026: Chơi để học 26/05/2026 09:00

(PLO)- Một sân chơi sôi động, bổ ích và lành mạnh đang chờ đón thiếu nhi Sài Gòn ngay từ những ngày đầu hè 2026, đó là: Ngày hội Phú Mỹ Hưng - 5Hướng về trẻ em lần thứ 15 với chủ đề “Chơi để học”.

Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em là sự kiện thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức, nhằm mang đến sân chơi hè cho trẻ thông qua các hoạt động ngoài trời. Sự kiện đã trở thành điểm đến quen thuộc, được thiếu nhi thành phố háo hức chờ đón vào mỗi dịp hè.

Năm nay, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Ngày Quốc tế vui chơi 11-6, Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND phường Tân Hưng và Konnit Group tổ chức Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” lần thứ 15, vào các ngày 30 và 31-5-2026.

Với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, sự kiện năm nay không chỉ là một không gian giải trí sôi động mà còn lồng ghép khéo léo qua hơn 30 trò chơi và các hoạt động thực tế, giúp các em nhỏ tiếp thu kiến thức và rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết một cách tự nhiên nhất thông qua từng trò chơi. Các trò chơi sẽ được phân thành 3 nhóm chính từ thể thao – vận động đến khoa học – công nghệ và dân gian – dã ngoại.

Trò chơi vận động dân gian thu hút các em.

Với thông điệp “Chơi để khỏe mạnh”, các trò chơi ở khu thể thao - vận động sẽ khiến các bé phải mướt mồ hôi chạy nhảy cùng với một tinh thần chinh phục thử thách. Khu vực này sẽ là những chuỗi trò chơi vận động liên hoàn buộc người chơi phải vượt qua các chướng ngại vật để thử thách sự nhanh nhẹn và khéo léo. Ngoài các bộ môn thể thao như bắn cung, ném vòng… Khu vực này còn có đường chạy xe thăng bằng dành riêng cho lứa tuổi mầm non, được tổ chức theo các vòng đấu loại trực tiếp nhằm khuyến khích tinh thần thể thao của các em dưới sự cổ vũ của gia đình và khán giả.

Tại khu trò chơi khoa học – công nghệ, thông điệp “Chơi để sáng tạo” sẽ được nêu cao, BTC tập trung kích thích tư duy logic và niềm đam mê khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ. Các em nhỏ được trực tiếp hóa thân thành các nhà khoa học nhí thông qua hoạt động khảo cổ, giải mã mẫu vật, truy tìm manh mối và thử tài sa khoáng. Quá trình kiên nhẫn tìm tòi, quan sát và phân tích các dữ liệu thực tế này giúp trẻ rèn luyện tư duy phản biện, sự tỉ mỉ và óc phán đoán. Bên cạnh đó, các bộ môn mang tính xu hướng toàn cầu như thi đấu robotic hay mô phỏng du hành vũ trụ cũng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khơi dậy trí tò mò về công nghệ và mở rộng thế giới quan của trẻ về vũ trụ bao la.

Khu trò chơi dân gian – dã ngoại là sân chơi hun đúc tinh thần “Chơi để tự tin”. Ở không gian này, vừa vui chơi, các em vừa được tiếp cận văn hóa dân tộc thông qua các trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan khổng lồ, bịt mắt đập lon, gánh lúa qua cầu nhưng đã được cải tiến bằng chất liệu hiện đại, gần gũi.

Việc đưa các trò chơi truyền thống vào ngày hội mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời, thông qua việc tham gia các hoạt động kỹ năng dã ngoại và cắm trại gia đình, trẻ học được cách chủ động giao tiếp, rèn luyện sự tự tin khi bộc lộ bản thân trước đám đông. Quan trọng hơn, đây là môi trường thực tế để các em học cách hợp tác, rèn luyện tinh thần đồng đội và cùng cha mẹ tháo gỡ các thử thách, từ đó thắt chặt sợi dây gắn kết tình cảm gia đình.

Hàng ngàn phần quà sẵn sàng trao tặng các em.

Không chỉ mang đến các trò chơi hoàn toàn miễn phí, để khuyến khích tinh thần “Chơi để học”, BTC còn chuẩn bị hàng ngàn phần quà dành tặng các bé. Khi tham gia và hoàn thành trò chơi, các bé sẽ được nhận phiếu đổi quà. Càng tham gia nhiều, cơ hội để nhận quà của bé càng nhiều hơn. Đây cũng là một cách thức để khích lệ bé tham gia và giúp trẻ hiểu được giá trị của sự nỗ lực và thành quả lao động. Những phần quà thiết thực từ chương trình và các nhà tài trợ như dụng cụ học tập, balo, bình nước hay đồ chơi sẽ là những kỷ niệm hữu hình, nhắc nhớ các em về những bài học bổ ích đã tự mình trải nghiệm và đúc kết được.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng Hướng về trẻ em” lần thứ 15 mở cửa tự do, chào đón các bé và gia đình đến vui chơi, trải nghiệm tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong hai ngày cuối tuần với khung giờ cụ thể, từ 15 giờ đến 21 giờ, thứ Bảy, ngày 30-5 và từ 8 giờ đến 18 giờ, Chủ Nhật, ngày 31-5.