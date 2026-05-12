Phú Mỹ Hưng mang đến ngày hội ‘Chơi để học’ cho thiếu nhi dịp hè 2026 12/05/2026 11:20

(PLO)- Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay, đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục rộn ràng không khí lễ hội với sự kiện “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” lần 15-2026 đầy vui nhộn.

Chương trình sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy (30-5), từ 15 giờ đến 21 giờ và cả ngày Chủ nhật (31-5) từ 8 giờ đến 18 giờ, tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM, với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”.

Được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, ngày hội đã trở thành sân chơi quen thuộc dành cho thiếu nhi và gia đình tại TP.HCM và các khu vực lân cận vào mỗi dịp hè. Năm nay, chương trình tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng theo tinh thần “Play to Learn”, giúp trẻ vừa vui chơi vừa phát triển kỹ năng.

Trẻ em tham gia trò chơi tại Ngày hội hướng về trẻ em năm 2025.

Các hoạt động được thiết kế phong phú ở nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, sáng tạo, thể thao, trò chơi vận động và trò chơi dân gian. Qua đó, các em có cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển tư duy và nâng cao kỹ năng mềm trong môi trường vui tươi, gần gũi.

Bên cạnh đó, BTC và các đơn vị đồng hành còn chuẩn bị nhiều phần quà dành cho các em nhỏ tham gia hoạt động. Với không gian mở cùng nhiều trải nghiệm thú vị, Ngày hội “Hướng về trẻ em lần 15” hứa hẹn tiếp tục là điểm đến ý nghĩa cho các gia đình trong mùa hè năm nay.