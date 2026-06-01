Ngân hàng NCB thay đổi địa điểm hoạt động PGD Tô Hiến Thành – CN Sài Gòn 01/06/2026 20:03

(PLO)- NCB mong muốn nâng cao trải nghiệm của quý khách hàng, tiếp tục phục vụ khách hàng với tiêu chuẩn ngày càng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh KV 2 theo công văn số 4116/KV2-GS2 ban hành ngày 12-5-2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Sài Gòn chuyển địa điểm giao dịch của Phòng Giao dịch NCB Tô Hiến Thành sang địa chỉ mới với không gian hiện đại, thân thiện với khách hàng.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xin trân trọng thông báo về việc di dời địa điểm PGD NCB Tô Hiến Thành dự kiến từ ngày 8-6-2026 như sau:

Địa chỉ cũ: Một phần căn nhà (tầng trệt – tầng 1) số 175 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Tô Hiến Thành, TP.HCM.

Địa chỉ mới: Số 272 – 274 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Phú Thọ.

Cùng với các chi nhánh/ phòng giao dịch NCB trên toàn quốc, NCB Phú Thọ cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, hiệu quả, các giải pháp tài chính tối ưu và phù hợp nhất với cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến (online) thông qua dịch vụ ngân hàng số: ứng dụng NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân và NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp, được NCB nâng cấp và đưa vào vận hành đầu năm nay với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, trải nghiệm mượt mà, an toàn, tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các giao dịch.