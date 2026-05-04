TKV cung ứng than vượt kế hoạch cho sản xuất điện 04/05/2026 16:47

(PLO)- Tháng 4, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục chủ động điều hành quyết liệt sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ và các sản phẩm khác ở mức cao so với mức trung bình của cả năm.

Ngày 4-5, TKV cho biết đơn vị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 4 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn cơ bản. Kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz khiến sản lượng dầu của các nước Trung Đông sụt giảm mạnh, giá dầu có thể tiếp tục ở mức cao ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; giá đồng thế giới vẫn đang ở mức cao nhất và giá các kim loại công nghiệp khác có xu hướng tăng; tuy nhiên giá alumin tháng 4 vẫn ở mức thấp. Trong nước, thời tiết cơ bản vẫn thuận lợi cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện;….

Tháng 4, TKV hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,3 triệu tấn; bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất dự kiến đạt 3,52 triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 13,23 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 17,4 triệu tấn. TKV đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho sản xuất điện với sản lượng than cấp trong tháng dự kiến đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 14,43 triệu tấn.

Hoạt động sản xuất, tiêu thụ khoáng sản cơ bản ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ các khoáng sản chính đều đạt kế hoạch điều hành tháng và cơ bản đạt tiến độ KH năm. Trong đó, sản xuất Alumina dự kiến đạt 112 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến đạt 471 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina dự kiến đạt 108,6 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến tiêu thụ 420,7 nghìn tấn,...

Nhờ đó, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 4 đạt 17.147 tỉ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 60.048 tỉ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 100,05% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 dự kiến đạt 2.262 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỉ đồng.

Dự báo trong tháng 5, cuộc xung đột tại Trung Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao, cùng với lạm phát, tỉ giá tăng sẽ là áp lực, thách thức rất lớn trong các tháng tiếp theo đối với việc đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Trong nước, Đảng, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hai con số. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh chịu tác động mạnh do giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất của tập đoàn và các đơn vị.

Thời tiết tháng 5 dự báo sẽ xảy ra nắng nóng ở cường độ cao và giông lốc, mưa lớn bất thường. Nhu cầu sử dụng than trong tháng 5 dự báo sẽ ổn định ở mức cao, Giá bán đồng tấm dự kiến vẫn ổn định, giá alumin xuất khẩu vẫn ở mức thấp và giảm nhiều so với cùng kỳ.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 3,07 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 3,24 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 5,32 triệu tấn than, than cung cấp cho sản xuất điện kế hoạch đạt 4,37 triệu tấn... Sản xuất 124,5 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 102 nghìn tấn.... Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 5 dự kiến đạt 17.594 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 5, TKV và các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

Các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, mưa bão, tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu trong mùa mưa,... Đồng thời, tiếp tục đẩy ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.