‘Cụ Ô Liu’ hơn 300 tuổi xuất hiện ở Đường hoa Phú Mỹ Hưng 13/02/2026 11:05

Trong 13 cây “lạ” đó, có 5 gốc cổ thụ to, vỏ xù xì, nhiều u sần – dấu hiệu của tuổi tác, lá nhỏ màu xanh bạc làm nhiều người tò mò không biết loại cây gì. Đó chính là những gốc ô liu cổ thụ được nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Cây ô liu có tuổi đời ước tính trên 300 năm tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Cây ô liu (olive) có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải đầy nắng gió. Đây là loài cây biểu tượng cho sự kiên cường với khả năng chịu hạn tốt và tuổi thọ có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Với những tán lá xanh bạc thanh lịch và thân hình xù xì mang đậm dấu ấn thời gian, ô liu không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn là biểu tượng văn hóa toàn cầu, đại diện cho hòa bình, sự thịnh vượng, trí tuệ và sức sống trường tồn.

5 gốc ô liu cổ thụ trên Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026.

Olive Garden Vietnam là đơn vị phối hợp và mang đến 13 gốc ô liu quý hiếm để trưng bày, phục vụ khách tham quan Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026. 5 gốc ô liu cổ thụ đang trưng bày tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng có tuổi đời ước tính từ 70 đến trên 300 năm.

Cận cảnh độ lão trên thân của một gốc ô liu.

Giữa không gian mang đậm nét truyền thống Việt Nam, sự hiện diện của những gốc ô liu cổ thụ đến từ châu Âu tạo nên một sự giao thoa văn hóa thú vị, theo đúng chủ đề “Xuân gắn kết” mà Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng thực hiện. Những cây ô liu sẽ được trưng bày trên Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ từ ngày 11-2 đến 20-2 (24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Đừng bỏ qua cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng loài cây quý hiếm này bạn nhé.