Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý: 21 năm lan tỏa tinh thần cộng đồng 26/01/2026 10:24

(PLO)- Sáng ngày 24-1, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21-2026, với thông điệp “Bước chân chia sẻ”, đã diễn ra tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (Phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Sự kiện thu hút hơn 7.000 người tham gia đi bộ trên lộ trình dài 2,1 km, chung tay đóng góp nguồn kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Dưới đây là một số hình ảnh về hành trình “Bước chân sẻ chia”:

Với thông điệp “Bước chân chia sẻ”, chương trình tiếp tục hướng đến tinh thần rèn luyện thể thao vì sức khỏe và lan tỏa sự chia sẻ đến cộng đồng. Đây là hoạt động cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức.

Từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý năm nay đã vận động được 2,3 tỉ đồng. Số tiền trên được chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” các phường, xã; Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), Quỹ “Bảo trợ tài năng thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Gắn bó với chương trình qua nhiều năm, bà Lê Thị Hồng, cư ngụ tại phường Tân Hưng, chia sẻ: “Với tôi, Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý không đơn thuần là một hoạt động vận động đầu năm, mà là dịp để mỗi người tự nhắc mình sống chậm lại và nghĩ nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh. Mỗi bước đi trong chương trình mang theo sự sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho những gia đình còn nhiều khó khăn. Chính ý nghĩa nhân văn đó đã khiến tôi và người thân luôn sắp xếp thời gian để cùng tham gia, như một thói quen đẹp mỗi dịp Tết đến”.

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý được tổ chức lần đầu vào năm 2006. Qua 21 lần tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 246.000 lượt người tham gia, quyên góp được hơn 53 tỷ đồng. Sự chung tay góp sức ấy đến từ những tấm lòng của các nhà hảo tâm, cũng như các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành xuyên suốt cùng chương trình trong nhiều năm qua.

Với sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng cùng các đơn vị, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 đã trở thành một ngày hội cộng đồng ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia trong cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và xã hội nói chung.