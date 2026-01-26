Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý: 21 năm lan tỏa tinh thần cộng đồng
(PLO)- Sáng ngày 24-1, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21-2026, với thông điệp “Bước chân chia sẻ”, đã diễn ra tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (Phường Tân Mỹ, TP.HCM).
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nam miền Nam
Sự kiện thu hút hơn 7.000 người tham gia đi bộ trên lộ trình dài 2,1 km, chung tay đóng góp nguồn kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Dưới đây là một số hình ảnh về hành trình “Bước chân sẻ chia”:
BTC Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ và đồng hành:
Tài trợ Bạc: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.
Tài trợ Đồng: Công ty CP Viễn thông ACT, Trung tâm Thương mại Crescent Mall.
Đơn vị hỗ trợ: Công ty TNHH MTV TM – DV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (nhãn hàng Revive), Phòng khám Quốc tế CarePlus – Công ty TNHH CityClinic Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Thái (ứng dụng Livin PMH).