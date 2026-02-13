Skybus Limousine: 10 năm kiến tạo giá trị từ khát vọng đổi mới 13/02/2026 13:00

(PLO)- Sau 10 năm, thương hiệu Skybus Limousine đã ghi dấu ấn mạnh trên thị trường sản xuất nội thất xe Limousine tại Việt Nam và khu vực. Đó không chỉ là tăng trưởng kinh doanh, mà còn là minh chứng cho tinh thần dấn thân, đổi mới và trách nhiệm xã hội bền bỉ của một doanh nghiệp Việt.

Thương hiệu của chất lượng, chuẩn mực

Năm 2016, ông Huỳnh Tấn Lộc (sau 18 năm làm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng), đã rẽ hướng sang ngành sản xuất nội thất xe Limousine. Với tư duy quản trị tài chính chặt chẽ, tầm nhìn chiến lược và đam mê sáng tạo, ông đặt nền móng cho Công ty TNHH Skybus, mở ra chặng đường phát triển mới cho ngành nội thất xe cao cấp “made in Vietnam”.

Từ những ngày đầu, Skybus Limousine xác định chất lượng là giá trị cốt lõi. Doanh nghiệp đầu tư bài bản vào nghiên cứu – thiết kế – sản xuất, hoàn thiện quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật. Các dòng sản phẩm nội thất Limousine của Skybus nhanh chóng được thị trường đón nhận nhờ thiết kế tinh tế, vật liệu cao cấp, công năng tối ưu và độ an toàn cao.

Skybus Limousine còn chú trọng trách nhiệm xã hội, tham gia tài trợ cho nhiều chương trình có sức lan tỏa lớn. Trong đại dịch Covid-19, công ty tài trợ vaccine; Gần đây góp công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn tại tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, năm 2023 Skybus Limousine là nhà tài trợ Kim cương đồng hành cùng Báo Pháp luật TP.HCM thực hiện chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại nhiều tỉnh, thành ven biển trên cả nước – một hoạt động giàu ý nghĩa về kinh tế biển và chủ quyền quốc gia.

Tầm nhìn và sứ mệnh

10 năm qua, Skybus Limousine đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như đạt Top 10 Thương hiệu ASEAN AWARD 2025 và Top 10 Thương hiệu Tín nhiệm Hàng đầu Châu Á 2025 – ASIA TOP BRAND.

Bước vào thập kỷ mới, công ty kiên định với mục tiêu đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm theo hướng xanh – bền vững. Dưới sự dẫn dắt của ông Huỳnh Tấn Lộc, doanh nghiệp hướng tới việc trở thành thương hiệu nội thất xe Limousine hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam và lan tỏa các giá trị nhân văn đến cộng đồng.