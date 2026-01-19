Trao 900 phần quà Tết tại Vĩnh Long và Cần Thơ cho gia đình khó khăn 19/01/2026 08:43

(PLO)- Tại Quảng trường Vĩnh Long và phường Vĩnh Châu ban tổ chức đã trao 900 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho các hộ gia đình khó khăn và bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 17 và 18-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chuỗi sự kiện cộng đồng tại Vĩnh Long và Cần Thơ.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền".

Tại Quảng trường Vĩnh Long và phường Vĩnh Châu (Cần Thơ), ban tổ chức đã trao 900 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho các hộ gia đình khó khăn và bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ.

Mỗi phần quà không chỉ bao gồm nhu yếu phẩm, các món Tết quen thuộc như bánh tét, mứt mà ban tổ chức gửi tặng phong bao lì xì thay lời chúc may mắn đầu năm.

Ban tổ chức trao 900 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn, bộ đội biên phòng tại Vĩnh Long, Cần Thơ.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing và Truyền thông doanh nghiệp SABECO, cho biết: "Với SABECO, Tết không chỉ là lễ truyền thống mà còn là thời khắc để mọi người cảm nhận sự gắn kết. Chúng tôi luôn trân trọng sự đồng hành của các địa phương, trong đó có Vĩnh Long và Cần Thơ".

Theo bà Patsy Lim, đây là những vùng đất giàu bản sắc văn hóa và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong hành trình phát triển.

"Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn tạo cầu nối để ai cũng có cơ hội trải nghiệm cái Tết đủ đầy, đầm ấm dù ở hoàn cảnh nào", bà Patsy Lim nói.

Tính đến nay chiến dịch đi qua 4/16 tỉnh thành gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ. Tổng cộng 1.800 phần quà Tết đã được trao tặng.