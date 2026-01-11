Khởi động chiến dịch 'Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền' 11/01/2026 16:47

​Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết thông qua chiến dịch "Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền", đơn vị mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này.

Ngày 10 và 11-1, SABECO phối hợp trao tặng 900 phần quà cho bà con tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam) cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng mang đến chuỗi hoạt động trao 6.500 phần quà Tết.

​Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, UBTW MTTQ Việt Nam chia sẻ: "Thông qua sự phối hợp cùng SABECO trong chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần mang Tết đến gần hơn với cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người chưa có điều kiện đón một mùa Tết trọn vẹn".

​Theo ông Thạo, các hoạt động trao tặng quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của xã hội đối với người dân và lực lượng tuyến đầu trong dịp năm mới.

​Chiến dịch diễn ra từ ngày 10-1 đến 8-2-2026. Đắk Lắk là điểm đến đầu tiên. Ngày 11-1, chương trình đến với tỉnh Lâm Đồng.