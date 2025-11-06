THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN LẦN HAI 06/11/2025 09:31

1. Người gửi thông báo: Lê Hồng Minh, thành viên góp vốn sở hữu 51% vốn điều lệ.

2. Người nhận thông báo: Công ty VNG1 Pte. Ltd (Giấy phép số .201706426R), thành viên Công ty.

3. Nội dung thông báo: Mời họp Hội đồng thành viên công ty năm 2025 - Lần 02.

4. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 18-11-2025.

5. Địa điểm họp: Tầng 22, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

6. Nội dung họp: Thiết lập cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành công ty phù hợp loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, thay đổi người đại diện theo pháp luật, cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành (Chương trình họp và Tài liệu họp chi tiết đã được gửi vào ngày 6-11-2025 đến địa chỉ email đã đăng ký).

7. Mọi phản hồi thông tin về việc này, vui lòng liên hệ Người gửi thông báo qua địa chỉ email mlh@vng.com.vn và số điện thoại 0989592940.

Trân trọng,

Người gửi thông báo

LÊ HỒNG MINH