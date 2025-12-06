Hội Quảng cáo TP.HCM đổi tên thành Hiệp hội, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 06/12/2025 16:26

(PLO)-Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 6-12, Hội Quảng cáo TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030).

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hội Quảng cáo TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã có Quyết định 1444 về việc chuyển đổi các hội quần chúng được thành lập trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành Hội ngành nghề quần chúng trên địa bàn TP.HCM mới.

Được sự chấp thuận của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Nghị quyết của Ban Chấp hành, Hội tiến hành đại hội bất thường.

Tại đây, Hội Quảng cáo trình đại hội đổi tên thành Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM nhằm phản ánh đúng quy mô, phạm vi hoạt động của tổ chức.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I (2025-2030) gồm 36 thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM nhiệm kỳ I (2025-2030).

Ông Phạm Ngọc Cường, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ quảng cáo Quốc Cường, được bầu làm Phó Chủ tịch.

Theo ông Đảo, TP.HCM mới với dân số gần 14 triệu người, chiếm khoảng 13,4% dân số cả nước. GRDP đầu người năm 2025 ước đạt 220 triệu đồng (tương đương khoảng 9.000 USD), cao gấp 1,5 lần cả nước.

Trong bối cảnh này, việc hình thành Hiệp hội tạo ra nhiều cơ hội. Đây không chỉ là cơ hội về địa lý, kinh tế mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, trong đó có quảng cáo.

Ngành quảng cáo được xếp vào một trong 12 nhóm ngành công nghiệp văn hóa theo Quyết định số 2466 của Thủ tướng. Theo đó, ngành đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu sẽ đạt 3,2 tỉ USD.

Số liệu từ tổ chức quốc tế Sista, năm 2025 ngành quảng cáo Việt Nam đạt khoảng 2,9 tỉ USD. Như vậy ngành vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Theo ông Đảo, Ban chấp hành đã thống nhất định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chuyển đổi số.

Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước. Đơn vị cũng sẽ theo sát các chủ trương, đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.