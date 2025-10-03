AEON đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam với sự kiện khai trương AEON Văn Giang tại Hưng Yên 03/10/2025 15:49

Đây là TT BHTH & ST thứ 11 trong hệ thống AEON Việt Nam, đồng thời là cửa hàng đầu tiên của AEON vận hành trong một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ tại các khu vực vệ tinh giàu tiềm năng.

TT BHTH & ST AEON Văn Giang chính thức khai trương tại Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Việt Nam – Thị trường chiến lược của AEON

Với dân số trẻ, sức mua ngày càng tăng và tỷ trọng bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12–15% thị trường, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn trong khu vực. Vì vậy, AEON đã xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu bên cạnh Nhật Bản, kiên định theo đuổi triết lý “góp phần vào hạnh phúc của người dân trong cuộc sống hằng ngày”.

Trong giai đoạn tới, AEON tập trung mở rộng tại ba khu vực trọng điểm: Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Sự hiện diện của AEON Văn Giang tại Hưng Yên – một trong những đô thị vệ tinh quan trọng kết nối trực tiếp với Hà Nội – là minh chứng rõ nét cho định hướng này.

AEON Văn Giang - Điểm đến mới phía Đông Hà Nội

Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị thứ 11 tại Việt Nam, AEON Văn Giang được xây dựng theo ý tưởng “Tất cả cho cuộc sống thường nhật & phong cách sống mới của các gia đình trẻ - Mua sắm mỗi ngày tại AEON gần nhà”. Nơi đây hướng đến việc trở thành điểm đến mà khách hàng mong muốn ghé thăm mỗi ngày, tận hưởng sự tiện lợi trong mua sắm cùng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo.

AEON Văn Giang đồng hành cùng các gia đình trẻ trong hành trình tạo dựng một lối sống tinh tế, thoải mái hơn nhờ trải nghiệm mua sắm dễ dàng tại siêu thị AEON. Đồng thời, nơi đây còn là điểm hẹn ẩm thực đa dạng với Sushi, Bakery, Delica, và hệ thống cửa hàng chuyên doanh của AEON, mang đến nguồn cảm hứng cũng như những giải pháp thiết thực cho các gia đình ở giai đoạn mới của cuộc sống.

Không gian mua sắm thân thiện, đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Song song với mở rộng mạng lưới, AEON Việt Nam coi việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam là một trong những trọng tâm phát triển. Thông qua hệ thống siêu thị ngày càng phủ rộng, AEON hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp trong nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối. Nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam đã được AEON đưa đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo cơ hội vươn ra các thị trường quốc tế qua hệ thống AEON toàn cầu.

Khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam – nhấn mạnh: “AEON Văn Giang là cửa hàng đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, một thành phố vệ tinh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của AEON Việt Nam được khai trương trong một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup. Cùng với các trung tâm thương mại AEON và siêu thị AEON MaxValu ở khu vực lân cận, việc mở thêm một TT BHTH & ST quy mô vừa như AEON Văn Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại địa phương”.

Sự kiện khai trương AEON Văn Giang không chỉ khẳng định cam kết mở rộng mạnh mẽ của AEON tại thị trường Việt Nam mà còn hứa hẹn mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và tiện lợi cho cộng đồng dân cư phía Đông Hà Nội.