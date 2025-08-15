AEON Việt Nam khẳng định vị thế với năm thứ 7 liên tiếp đạt giải thưởng 'Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á' 15/08/2025 20:03

(PLO)- Tại lễ trao giải "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2025" (HR Asia Award), Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và hạng mục "Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" (D.E.I) năm thứ hai liên tiếp.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng Nhân sự, AEON Việt Nam nhận giải tại HR Asia Award 2025.

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô. Riêng trong năm 2025, AEON Việt Nam dự kiến liên tiếp khai trương 3 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị, 1 Trung tâm Mua sắm cùng nhiều siêu thị và cửa hàng chuyên doanh. Theo đó, công ty sẽ tuyển dụng gần 1.300 nhân sự mới (cả toàn thời gian và bán thời gian) trên khắp cả nước, mở rộng cơ hội phát triển cho cả ứng viên bên ngoài và nhân sự nội bộ.

Để liên tục giữ vững, và được chính nhân sự nội tại đánh giá là nơi làm việc có nhiều cơ hội phát triển bền vững, AEON Việt Nam duy trì và phát triển nhiều chính sách, chương trình nhằm tạo môi trường học tập và phát triển liên tục cho nhân sự, đồng thời, đề cao tinh thần trao quyền, khuyến khích nhân viên chủ động đóng góp ý tưởng, đề xuất giải pháp. Kết quả của những nỗ lực này thể hiện rõ qua sự gắn bó lâu dài: tính đến tháng 7-2025, AEON Việt Nam có 226 nhân sự đã làm việc trên 10 năm.

Chiến thắng tại hạng mục D.E.I một lần nữa khẳng định những sáng kiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của AEON Việt Nam trong việc thúc đẩy môi trường làm việc Đa dạng - Bao trùm và An sinh. Tính đến tháng 5-2025, cơ cấu nhân sự tại AEON Việt Nam phản ánh rõ đặc trưng của một môi trường làm việc đa thế hệ, với thế hệ Y chiếm 50% tổng số nhân viên, thế hệ Z chiếm 46% và thế hệ X chỉ chiếm 4%. Trong đó, có gần 200 nhân sự thế hệ Y đảm nhận vị trí quản lý.

Ngoài ra, năm 2025, AEON Việt Nam cũng triển khai các chính sách phúc lợi mới, gồm: tăng ngày nghỉ phép hàng năm, tăng số ngày nghỉ hàng tháng cho nhân viên toàn thời gian cấp bậc G2 của khối vận hành, và nâng mức trợ cấp tiền nhà cho nhân viên cấp bậc G1. Những điều chỉnh này phản ánh sự sâu sát của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu đời sống nhân sự, đảm bảo chính sách mang tính thực tiễn và bền vững.

AEON Việt Nam luôn chú trọng đảm bảo các chính sách nhân sự mang tính thực tiễn và bền vững.

Trong ngành bán lẻ luôn chuyển động không ngừng, AEON Việt Nam chú trọng tạo dựng môi trường ổn định, an toàn, giúp nhân viên yên tâm thử sức, học hỏi, nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp. Với nền tảng này, AEON Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn hàng đầu ngành bán lẻ, mà còn tạo động lực để mỗi nhân viên cùng đồng hành và phát triển lâu dài.

Với triết lý “Leaders Create Leaders” (Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo), AEON Việt Nam vừa khuyến khích sự chủ động từ mỗi cá nhân, vừa đề cao vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong việc cố vấn, truyền cảm hứng và đào tạo thế hệ kế cận. Mỗi nhân sự đều được trao quyền làm chủ công việc thông qua phương pháp khai vấn từ cấp quản lý, giúp thế hệ trẻ – những người coi trọng quyền tự chủ – phát huy tối đa năng lực và trở nên sáng tạo, linh hoạt, chủ động ngay cả trong bối cảnh nhiều biến động.

“Cú đúp” giải thưởng HR Asia Award hai năm liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của AEON Việt Nam trong việc kiến tạo nơi làm việc nơi mỗi nhân sự được trân trọng, trao quyền và khuyến khích phát triển.