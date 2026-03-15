Từ sân bay Phan Thiết đến quốc lộ: Lâm Đồng tham vọng tăng trưởng 2 con số với hạ tầng đồng bộ 15/03/2026 14:42

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng phân công các phó chủ tịch tỉnh phụ trách từ sân bay Phan Thiết đến bệnh viện chuyên khoa, hoàn thiện các quốc lộ và tham vọng tăng trưởng 2 con số.

Ngày 15-3, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 10 năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc gặp doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Sân bay Phan Thiết - hạ tầng chiến lược

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phân công các phó chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng tuần theo dõi, luân phiên làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công về rà soát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị còn chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính công.

Căn cứ phân công nhiệm vụ chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách; nhất là các dự án thuộc hệ thống 751 của sáu tổ công tác.

Theo đó, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải: Chủ trì theo dõi, chỉ đạo trực tiếp dự án sân bay Phan Thiết, một công trình hạ tầng mang tính chiến lược của khu vực Nam Trung Bộ. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch kỹ thuật để tích hợp vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Các phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp: Chịu trách nhiệm đôn đốc hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, tuyến giao thông quan trọng kết nối cao nguyên với duyên hải. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đặt ra là quản lý chặt chất lượng công trình và bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh: Theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 sau sáp nhập, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc: Phụ trách chuyển đổi phương thức điều hành theo hướng chính quyền số, triển khai họp không giấy từ ngày 1-4. Đồng thời chỉ đạo vận hành hiệu quả các phần mềm quản lý, theo dõi nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn: Chịu trách nhiệm các lĩnh vực du lịch, văn hóa và y tế, trong đó có nhiệm vụ thu hút đầu tư bệnh viện chất lượng cao tim mạch – đột quỵ Đà Lạt, tháo gỡ các quy hoạch du lịch và tổ chức festival hoa Đà Lạt theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát năng lực cán bộ, sắp xếp lại bộ máy theo đúng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân công cụ thể sáu phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sáu tổ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cũng trong ngày 15-3, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với 359 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại cuộc gặp gỡ.

Ông Hồ Văn Mười nhìn nhận: dù Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với lợi thế và cơ hội.

Nguyên nhân quan trọng là những điểm nghẽn kéo dài trong thủ tục, quy hoạch và triển khai dự án. Vì vậy, tỉnh xác định phải thay đổi mạnh mẽ cách điều hành, với phương châm: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi; rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.”

Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe và tháo gỡ đến cùng những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được chủ động kiến nghị các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, thông điệp được đưa ra cũng rất rõ ràng: Sự đồng hành phải đi kèm trách nhiệm của nhà đầu tư. Các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp thông tin trung thực về khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp có cơ sở pháp lý và thực tiễn; thực hiện đúng trách nhiệm theo chủ trương đầu tư

Đặc biệt, đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư, tỉnh sẽ kiên quyết chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án để kêu gọi nhà đầu tư khác, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Sân bay Phan Thiết, hạ tầng mang tính chiến lược của khu vực Nam Trung Bộ.

Thông điệp này cho thấy Lâm Đồng muốn xây dựng một môi trường đầu tư vừa đồng hành vừa kỷ luật.

Bởi trong phát triển kinh tế, sự thông thoáng của chính quyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nguồn lực đất đai và cơ hội đầu tư được sử dụng đúng thời điểm.