Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá 30/05/2026 13:09

(PLO)- Vĩnh Long vừa thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tăng tuân thủ chống khai thác IUU, giảm dần nghề gây hại, khuyến khích chuyển sang khai thác thân thiện môi trường, gắn bảo tồn và phát triển bền vững.

HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau 8 năm thực thi Luật Thủy sản 2017 và triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, tỉnh đạt nhiều kết quả trong quản lý đội tàu, nâng cao nhận thức, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hạn chế vi phạm. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn khoảng 383 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chủ yếu là tàu 3 không, tàu làm nghề bị cấm hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Bên cạnh đó, tàu khai thác ven bờ còn chiếm tỉ lệ cao với 1.660 tàu, gần 36% tổng số tàu cá, gây áp lực lớn lên nguồn lợi thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm IUU. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế của ngư dân còn khó khăn, phương tiện cũ, hiệu quả khai thác thấp, không đủ khả năng đầu tư chuyển đổi.

Vĩnh Long vừa ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tăng tuân thủ chống khai thác IUU, phát triển thủy sản bền vững. Ảnh: HD

Theo tỉnh, hiện chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể nên các tàu cá không đủ điều kiện vẫn tồn tại. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá, góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ổn định sinh kế cho ngư dân.

Nghị quyết quy định hai nhóm chính sách gồm hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ giải bản tàu cá. Đối tượng áp dụng là chủ tàu cá có chiều dài từ 6 m đến dưới 15 m đã đăng ký hoặc thuộc diện 3 không có nhu cầu chuyển đổi, cùng các thành viên hộ gia đình phụ thuộc.

Với chính sách chuyển đổi nghề, chủ tàu và thành viên hộ gia đình được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng, đồng thời được ưu tiên vay vốn ưu đãi để nâng cấp tàu, chuyển từ khai thác ven bờ sang vùng lộng.

Đối với giải bản tàu cá, chủ tàu được hỗ trợ chi phí tháo dỡ theo mức từ 50% đến 70% giá thành đóng mới, tương ứng từ 7 triệu đến 9,8 triệu đồng/tấn đăng ký, tùy theo thời gian hoạt động của tàu. Trường hợp không xác định được thời gian hoạt động, áp dụng mức trên 10 năm.

Ngoài ra, chủ tàu và thành viên hộ gia đình còn được hỗ trợ đào tạo nghề với chi phí tối đa 3 triệu đồng/người/khóa, tiền ăn và đi lại theo quy định.

Thời gian thực hiện chính sách đến hết ngày 31-12-2027. Tổng kinh phí dự kiến hơn 56,4 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác, trong đó ngân sách hỗ trợ không hoàn lại hơn 27,2 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay.

Nghị quyết nhằm góp phần tăng cường tuân thủ quy định chống khai thác IUU, hướng đến phát triển bền vững ngành thủy sản và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.