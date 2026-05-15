Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin về Biển Đông và IUU tại TP.HCM 15/05/2026 17:14

(PLO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về tình hình biển, đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) đến người dân TP.HCM.

Sáng 15-5, tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo và thông tin về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Hơn 200 cán bộ, công chức tham dự hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: DUY SỬU

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cùng đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự phường và hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Thảo, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thông tin về tình hình biển, đảo thời gian qua và dự báo tình hình Biển Đông trong thời gian tới. Đồng thời, ông giới thiệu kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại diện lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa đánh giá hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng được người dân quan tâm. Ảnh: DUY SỬU

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển và kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương cho biết chương trình đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về Biển Đông cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là chống khai thác IUU.

Thượng tá Nguyễn Đình Thảo thông tin kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: DUY SỬU

Theo bà Sương, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong giữ gìn an ninh trên các vùng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.