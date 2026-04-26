Việt Nam lên tiếng về việc lãnh đạo cảnh sát biển Đài Loan (Trung Quốc) tới đảo Ba Bình 26/04/2026 18:13

(PLO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về việc lãnh đạo cảnh sát biển Đài Loan (Trung Quốc) tuần này tới đảo Ba Bình để tham gia diễn tập.

Ngày 26-4, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận liên quan đến việc lãnh đạo cảnh sát biển Đài Loan (Trung Quốc) tuần này tới đảo Ba Bình để tham gia diễn tập, trong đó có cả diễn tập đổ bộ vũ trang lên tàu khả nghi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

“Mọi hoạt động của nước ngoài trên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị”.