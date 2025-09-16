Rực rỡ sắc màu ở sân chơi AEON Ekiden 16/09/2025 13:28

(PLO)- Từ một giải chạy mang tính cộng đồng, sân chơi AEON Ekiden đã trở thành một ngày hội toàn diện, nơi thể thao, văn hóa và nghệ thuật cùng hòa quyện với rực rỡ sắc màu.

Mùa giải 2025, sân chơi AEON Ekiden sẽ tiếp tục tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho hàng ngàn người trực tiếp tham gia và cho cả những ai chứng kiến tinh thần đồng hành, sẻ chia, gắn kết mà sự kiện này mang lại.

Sân chơi AEON Ekiden 2025 sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Đây cũng là năm đánh dấu Huế - thành phố giàu truyền thống văn hóa và di sản - trở thành điểm đến mới của giải, đúng vào thời điểm địa phương này tiếp tục được lựa chọn đăng cai “Năm Du lịch Quốc gia”. Điều đó khiến đấu trường lớn AEON Ekiden 2025 tạo cú hích quan trọng để kết nối thể thao, văn hóa và du lịch trên phạm vi toàn quốc.

Trải qua bốn mùa giải, AEON Ekiden cùng AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt người tham dự, trở thành một ngày hội thường niên gắn liền với nhiều gia đình và bạn trẻ. Từ Hà Nội, TP.HCM cho đến năm nay là Huế, chương trình đã và đang góp phần tạo nên một không gian gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần thể thao. Các gia đình xem đây là một dịp để cha mẹ và con cái cùng tham gia vận động, cùng chia sẻ niềm vui trên đường chạy, còn giới trẻ thì hào hứng khi được thử thách bản thân trong những hoạt động sáng tạo.

Sân chơi lớn AEON Ekiden lan tỏa văn hóa Việt - Nhật.

Thông điệp của mùa giải năm nay - “Từng đồng đều ý nghĩa” - tiếp tục phản ánh cam kết lâu dài của AEON Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững, với ba trụ cột Kinh tế - Xã hội - Môi trường, tập trung vào việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, thúc đẩy sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Sân chơi AEON Ekiden chính là một lựa chọn làm cầu nối gắn kết và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Giải chạy năm nay cũng có nhiều điểm mới mẻ khi được chia thành hai bảng đấu. Ở bảng A, ít nhất một thành viên trong đội nằm trong độ tuổi 5-12, phù hợp với các gia đình có con nhỏ. Trong khi đó, bảng B dành cho nhóm bạn hoặc gia đình có các thành viên từ 13 tuổi trở lên. Thiết kế này tạo điều kiện để mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy niềm vui và trải nghiệm. Đường chạy được bố trí linh hoạt, phù hợp cho cả những vận động viên nhí lẫn người trưởng thành, lan tỏa tinh thần thể thao đúng nghĩa: ai cũng có thể tham gia và ai cũng có thể chiến thắng chính mình.

AEON Ekiden thu hút vận động viên tham gia thuộc mọi lứa tuổi, giúp gắn kết gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Sân chơi AEON Ekiden còn là cầu nối văn hóa độc đáo. Trong suốt một ngày, người chơi sẽ hòa mình vào không gian Việt – Nhật với vô vàn hoạt động thú vị. Buổi sáng là giải chạy cùng các trò chơi dân gian, làm chuồn chuồn tre, ném vòng hay gấp quạt giấy. Đến buổi chiều, không khí sôi động tiếp tục với cuộc thi AEON Cosplay Festival, nơi các thí sinh tranh tài ở hai phần thi Tài năng và Catwalk.

Lần đầu tiên có mặt tại Huế, đấu trường AEON Ekiden 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn liền với sự phát triển du lịch địa phương. Huế vốn nổi tiếng với di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, còn là điểm đến của các sự kiện thể thao và nghệ thuật lớn, tạo thêm lý do hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tìm đến thành phố này.

Những chiếc huy chương ngộ nghĩnh gửi đi thông điệp gìn giữ môi trường.