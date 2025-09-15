Khoảnh khắc 3% giây quyết định “chiếc HCV marathon vô tiền khoáng hậu” 15/09/2025 14:38

Khoảnh khắc 3% giây giúp Simbu (trái) giành chiếc HCV marathon trước Petros được xem là "vô tiền khoáng hậu" tại giải vô địch thế giới. Ảnh: REUTERS

Simbu đã giành “chiếc HCV marathon vô tiền khoáng hậu”, thông qua bức ảnh chụp tại đích đến vào ngày 15-9. Anh vượt qua VĐV người Đức Amanal Petros trong pha nước rút kịch tính để mang về danh hiệu thế giới đầu tiên cho điền kinh Tanzania.

Ảnh chụp quang tuyến (photo finish) cho thấy cuộc đua 42,195 km được định đoạt chỉ bởi 0,03 giây, khi Simbu vượt qua Petros – người thậm chí đã lao mình về đích – sít sao hơn cả khoảng cách 0,05 giây ở đợt chạy chung kết 100 m nam ngày 14-9.

Cả Simbu và Petros đều được ghi nhận chung thành tích 2 giờ 09 phút 48 giây, nhưng người VĐV Đức - Petros phải nhận HCB dù dẫn trước khi các VĐV tiến vào sân vận động quốc gia Tokyo. HCV thuộc về Simbu, trong khi Iliass Aouani của Ý giành HCĐ với thời gian 2 giờ 09 phút 53.

“Khi chạy vào sân, tôi không chắc mình có chiến thắng hay không. Tôi cũng không biết mình đã thắng. Nhưng khi thấy màn hình lớn hiển thị tên mình đứng đầu bảng kết quả, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, chân chạy 33 tuổi Simbu chia sẻ.

Khoảnh khắc chứng kiến “chiếc HCV marathon vô tiền khoáng hậu” còn kịch tính hơn giải vô địch thế giới 2001 tại Edmonton, khi Gezahegne Abera (Ethiopia) chỉ hơn Simon Biwott (Kenya) đúng 1 giây. Trong khi đó, tại Olympic Atlanta 1996, Josia Thugwane (Nam Phi) cũng chỉ hơn Lee Bong-ju (Hàn Quốc) 3 giây để giành chiếc HCV marathon nam.

Đây là danh hiệu thế giới đầu tiên của Simbu, người từng giành HCĐ marathon tại London 2017 và á quân Boston Marathon hồi tháng 4. Chiến thắng của anh cũng giúp chạy đường dài Đông Phi lấy lại danh dự, chỉ một ngày sau khi Jimmy Gressier (Pháp) trở thành người đầu tiên ngoài khu vực này vô địch 10.000m trong hơn 40 năm qua.

Cuộc đua marathon sáng 15-9 còn chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ: Vincent Kipkemoi Ngetich (Kenya) xuất phát sai khiến phải chạy lại, trong khi hai ứng viên nặng ký từ Ethiopia – Tadese Takele và Deresa Geleta (vô địch và á quân Tokyo Marathon hồi tháng 3) – đều tụt lại trước khi còn 10 km cuối.

Đến đoạn cuối, chỉ còn Simbu, Petros và Aouani bám trụ. Petros người gốc Eritrea tưởng chừng đã chắc chắn đưa chức vô địch trở lại châu Âu, nhưng lại bị Simbu tung nước rút thần tốc vượt qua ngay trước vạch đích.

“Khi về đích, tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng, nên lúc này tôi hơi buồn. Nhưng tôi phải chấp nhận. Là vận động viên, bạn phải học hỏi cho ngày mai, tập luyện chăm chỉ hơn, tiếp tục tiến về phía trước và biết ơn vì tấm HCB này” Petros thừa nhận sau khi vuột mất “chiếc HCV marathon vô tiền khoáng hậu”.