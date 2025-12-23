Bóng đá Malaysia tiếp tục rúng động: Cảnh sát vào cuộc điều tra 23/12/2025 12:42

(PLO)- Chính liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã báo cáo sự việc và đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ.

Bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin, liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã hành động theo lời khuyên của ủy ban là báo cáo hành vi làm giả giấy tờ cho cảnh sát. FAM sẽ trình báo cảnh sát nhằm làm rõ vấn đề làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết FAM làm như vậy dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập Malaysia (IIC), do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch. ICC đã đệ trình kết quả điều tra của mình lên FAM vào tuần trước. FAM đã tổ chức cuộc họp hội đồng điều hành để thảo luận về các phát hiện trong báo cáo và quyết định các hành động tiếp theo cần thực hiện.

"Trong báo cáo của mình, IIC đã khuyên chúng tôi nên trình báo cảnh sát vì họ có thẩm quyền hạn chế trong việc điều tra thêm vụ việc", ông Yusoff cho biết trong một cuộc họp báo, "Chúng tôi dự kiến ​​sẽ nộp báo cáo trong vòng một hoặc hai ngày tới. Chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc, xác định cách thức làm giả giấy tờ diễn ra và tìm ra những người chịu trách nhiệm".

Ông Yusoff nói thêm FAM cũng sẽ lưu tâm đến khuyến nghị của IIC về việc cơ quan quốc gia cần tăng cường quản trị môn thể thao này để đảm bảo những vấn đề tương tự không xảy ra nữa.

Vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch khiến nền bóng đá của Malaysia rơi vào khủng hoảng. ẢNH: NST

Malaysia đã phải chịu những lệnh trừng phạt nghiêm khắc vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận giao hữu quốc tế gần đây. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. Bảy cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FAM đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nhằm mục đích hủy bỏ các lệnh trừng phạt và hiện đang chờ quyết định từ tòa án tối cao của thể thao thế giới.

Ông Yusoff nhấn mạnh FAM hiện phải chờ quyết định từ CAS trước khi tiến hành bất kỳ kế hoạch nào cho bóng đá Malaysia. "Chúng ta phải chờ CAS đưa ra quyết định. Cho đến lúc đó, chúng ta phải duy trì hiện trạng".

Ông Yusoff cũng chia sẻ một thông tin khác là FIFA đang tiến hành điều tra tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman liên quan đến việc làm giả giấy tờ bảy cầu thủ nhập tịch. Trước đó, ông Datuk Noor Azman Rahman đã bị FAM đình chỉ chức vụ. "Chúng tôi đã nhận được một email từ FIFA vài ngày trước, trong đó nêu rõ họ sẽ điều tra ông Noor Azman", ông Yusoff thông tin.