Đội hình của MU với việc chiêu mộ 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 23/12/2025 07:01

(PLO)- Đội hình của MU có thể ra sân như thế nào nếu Ruben Amorim chiêu mộ được ba mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1?

Nếu hoàn tất thương vụ chiêu mộ ngôi sao của Bournemouth với giá 65 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026, đội hình của MU sẽ mạnh hơn đáng kể khi Antoine Semenyo sẽ ngay lập tức có mặt trong đội hình xuất phát của Ruben Amorim.

HLV Ruben Amorim không loại trừ khả năng chiêu mộ cầu thủ cho Manchester United trong tháng Giêng và chỉ muốn những người có thể tăng cường sức mạnh cho đội bóng ngay cả sau khi Amad, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui trở về CLB từ giải AFCON. Đó không phải lúc nào cũng là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó có thể giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha khởi sắc hơn trong mùa giải này.

MU có phong độ không ổn định ở mùa này, với việc vừa thua Aston Villa 1-2 và những bản hợp đồng mới có thể mang lại sự thúc đẩy kịp thời cho Amorim, người đã tăng cường đội hình trong mùa hè với Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Có lẽ những khu vực khác cần được MU chú ý đặc biệt vào lúc này.

Liệu Amorim có được lãnh đạo chi tiền để nâng cấp đội hình của MU. ẢNH: CARL RECINE

"Chúng ta hãy chờ xem", HLV Ruben Amorim của MU nói khi được hỏi liệu có đủ tiền cho kỳ chuyển nhượng hay không, "Điều duy nhất chúng tôi biết là chúng tôi sẽ chỉ cố gắng chiêu mộ những cầu thủ mà chúng tôi nghĩ sẽ là tương lai của đội bóng.

Chúng tôi không thể cứ cố gắng cứu vãn tình hình lúc này, không thể bù đắp cho việc thiếu vắng ba cầu thủ cho AFCON. Không thể như vậy, ngay cả khi chúng tôi cố gắng chiêu mộ một cầu thủ, có lẽ đó cũng không phải là vị trí mà chúng tôi cần nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng chiêu mộ những cầu thủ hoàn hảo cho tương lai của đội bóng, cả bây giờ và vào cuối mùa giải. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng có khả năng chúng tôi sẽ làm được điều gì đó".

Antoine Semenyo có thể là mục tiêu hàng đầu của MU, xét đến cơ hội mà điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh mang lại. Ngôi sao của Bournemouth muốn chuyển đến Liverpool, nhưng đã gặp gỡ Amorim vào mùa hè năm ngoái.

HLV người Bồ Đào Nha muốn sử dụng Semenyo ở vị trí hậu vệ cánh nếu cầu thủ này đến Old Trafford khi ông không hài lòng với các lựa chọn hiện tại. Điều đó có thể dẫn đến việc Amad và Semenyo sẽ chơi bùng nổ ở vị trí hậu vệ cánh khi HLV của MU trở lại với sơ đồ chiến thuật ưa thích của mình.

Bộ đôi này sẽ hỗ trợ cho hàng thủ ba người gồm Leny Yoro, Mathijs de Ligt và Lisandro Martinez , những người sẽ chơi phía trước thủ môn Senne Lammens. Luke Shaw sẽ là một đối thủ nặng ký, nhưng khả năng chuyền bóng của Martinez có thể mang lại cho anh lợi thế.

Hàng tiền vệ của Manchester United có thể sẽ có thêm những sự bổ sung, khi khu vực trung tuyến là ưu tiên hàng đầu của CLB. Tờ Guardian (Anh) đưa tin Ruben Neves là một lựa chọn của "quỷ đỏ" khi hợp đồng của anh tại Saudi Arabia sắp hết hạn.

Neves, 28 tuổi, có giá khoảng 20 triệu bảng Anh nhưng có thể đòi hỏi mức lương cao hơn đáng kể sau khi hiện đang nhận 350.000 bảng mỗi tuần tại Saudi Arabia. Conor Gallagher có thể là một lựa chọn thay thế, trong khi đó, có thông tin cho rằng MU đang quan tâm đến ngôi sao khác của Bournemouth là Tyler Adams.

Đội hình của MU sẽ mạnh hơn đáng kể nếu có Semenyo. ẢNH: CAMERA SPORT

Neves sẽ là một ứng cử viên sáng giá để đá cặp với Bruno Fernandes và giúp MU có thể kiểm soát bóng. Tyler Adams có thể mang lại sự chắc chắn hơn, nhưng hiện đang bị chấn thương, và việc bổ sung thêm một tiền vệ nữa có thể chỉ làm tăng khả năng các cầu thủ rời Old Trafford, như trường hợp của Kobbie Mainoo.

Bộ ba tiền đạo của MU vẫn là những tân binh vào mùa hè vừa qua khi Mbeumo và Cunha sẽ hỗ trợ rất tốt cho Sesko nếu tiền đạo cắm này có thể loại bỏ Mason Mount khỏi đội hình.

Đội hình dự kiến ​​của Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Martinez; Amad, Neves, Bruno Fernandes, Semenyo; Mbeumo, Sesko, Cunha.