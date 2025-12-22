Cập nhật tình hình chấn thương của Bruno Fernandes 22/12/2025 13:29

Bruno Fernandes đã phải rời sân ở hiệp một trong trận thua 2-1 của Manchester United trước Aston Villa ở vòng 17 Premier League trên sân khách Villa Park, sau khi bị chấn thương gân kheo, và giờ đây HLV Ruben Amorim đã đưa ra thông tin cập nhật về chấn thương của Bruno Fernandes.

Đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes phải rời sân sớm vì chấn thương sau khi Aston Villa, đội đang cạnh tranh chức vô địch Premier League, giành được 10 chiến thắng liên tiếp. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, đã phải rời sân ở hiệp một, điều này gây lo ngại lớn cho Ruben Amorim khi họ phải chịu một thất bại hiếm hoi trên sân Villa Park.

Thật đáng kinh ngạc, đây chỉ là chiến thắng thứ hai của Aston Villa trong 27 trận sân nhà gặp MU tại Premier League, khi cú đúp ngoạn mục của Morgan Rogers giúp đoàn quân của HLV Unai Emery thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn ba điểm.

Nhưng đó là một ngày tồi tệ đối với Manchester United khi Amorim hiện đang lo ngại rằng Bruno Fernandes - người chỉ vắng mặt 17 trận trong 5 năm kể từ khi gia nhập năm 2020 - sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, đồng thời ông cũng dự đoán Kobbie Mainoo sẽ vắng mặt trong trận đấu ngày Lễ tặng quà với Newcastle United. Mainoo đã vắng mặt trong trận đấu với Aston Villa vì chấn thương bắp chân.

Chấn thương của Bruno Fernandes khiến Amorim vô cùng lo ngại. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV Amorim của Man United nói: "Đó là chấn thương mô mềm, tôi nghĩ anh ấy sẽ phải nghỉ một vài trận, tôi không chắc chắn. Hãy chờ xem. Tôi không biết. Tôi không muốn nói về những vấn đề mà bạn không thể kiểm soát. Bruno Fernandes là người luôn có thể lực tốt, vì vậy anh ấy có thể hồi phục khá tốt.

Tôi nghĩ Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes đều vắng mặt (trong trận đấu tới). Chúng ta sẽ xem xét sau. Không có lý do bào chữa nào cả, chúng ta cần phải thắng trận đấu tiếp theo và chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

Manchester United, đội bóng đang thiếu vắng Noussair Mazraoui, Amad và Bryan Mbeumo vì tham dự AFCON, sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford, trước khi đón Wolves bốn ngày sau đó. Trận đấu đầu tiên của Manchester United trong năm 2026 là trận làm khách trên sân của Leeds United.

HLV Ruben Amorim tiếp tục đề cập đến những vấn đề chấn thương khác của MU, sau khi đã triệu tập hai cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ ra mắt trong hiệp hai. "Thật sự rất kỳ lạ," HLV của Quỷ đỏ giải thích, "Trong năm nay, đặc biệt là vào thời điểm này, chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi phải đối phó với điều đó.

Tôi nghĩ Jack Fletcher đã có trận đấu đầu tiên, đó là tin tốt, Shea Lacey cũng vậy, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp và hướng đến trận đấu tiếp theo. Tôi đã làm HLV được sáu năm và ngay cả Sporting Lisbon cũng rất chú trọng đến học viện, vì vậy đó là về lịch sử.

HLV nào cũng muốn đưa các cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một và không muốn chi tiền vì điều này mang lại giá trị cho HLV. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng và muốn đảm bảo rằng các cầu thủ đến từ học viện sẽ không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ CLB, không quan trọng đó là cầu thủ từ học viện hay nước ngoài".