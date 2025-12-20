Amorim chỉ trích gay gắt sự kiêu ngạo của 2 cầu thủ MU 20/12/2025 13:25

HLV Ruben Amorim lên tiếng chỉ trích gay gắt 2 cầu thủ MU tự cho mình được hưởng đặc quyền. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã gọi hai cầu thủ trẻ của học viện gồm Harry Amass và Chido Obi là "kiêu ngạo" sau khi họ đăng tải những bức ảnh trên Instagram để đáp trả những bình luận trước đó của ông về họ.

Ruben Amorim đã chỉ trích Harry Amass và Chido Obi vì chia sẻ ảnh trên Instagram sau những phát ngôn của ông về học viện đào tạo trẻ của Manchester United tuần trước, gọi họ là "kiêu ngạo" và cho rằng điều đó phản ánh bầu không khí trong đội hình Manchester United.

Tuần trước, Amorim đã nêu lên những lo ngại về 2 cầu thủ MU này, cho rằng Amass hiện đang "gặp khó khăn" khi chơi cho đội đang ở cuối bảng xếp hạng Championship dưới dạng cho mượn, còn Chido Obi không thường xuyên ra sân cho đội U-21 của MU.

Những nhận xét này không được các cầu thủ chấp nhận, cả hai đều đăng tải hình ảnh thành tích của mình lên trang Instagram cá nhân khi những phát ngôn của Amorim xuất hiện. Amass chia sẻ bức ảnh anh đang cầm chiếc cúp cầu thủ xuất sắc nhất tháng của CLB Sheffield Wednesday, trong khi bài đăng của Chido Obi cho thấy anh ấy đang ăn mừng bàn thắng cho đội U-21 MU.

Amorim chỉ trích 2 cầu thủ MU chưa thành sao mà đã kiêu ngạo. ẢNH: SKY SPORTS

Amorim khẳng định những lời nhận xét của ông không mang ý tiêu cực và cho rằng phản ứng của hai thanh niên 18 tuổi đó thể hiện rõ cảm giác đặc quyền mà ông tin rằng vẫn còn tồn tại ở MU. "Tôi nghĩ đó là cảm giác tự cho mình quyền được hưởng đặc quyền mà chúng ta có ở CLB này", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Đôi khi những lời lẽ gay gắt không phải là lời lẽ xấu, đôi khi những khoảnh khắc khó khăn không phải là điều xấu đối với các chàng trai trẻ.

Chúng ta không cần lúc nào cũng phải nhận được lời khen ngợi trong mọi việc, mọi tình huống, điều đó không giúp ích gì cả. Đó là lý do tại sao khi các bạn nói về nhiều cầu thủ hiện nay chống lại CLB và mọi chuyện xảy ra vì họ cảm thấy mình có quyền được hưởng đặc quyền.

Tôi luôn có cảm giác rằng chúng ta cần phải chiến đấu chống lại cảm giác này. Đôi khi chính tôi là người đầu tiên nói rằng tôi đang làm thất vọng CLB này trên sân cỏ, tôi có cảm giác rằng chúng ta không thi đấu như mong muốn, nhưng bên ngoài sân cỏ, tôi đảm bảo với các bạn rằng tôi không làm thất vọng CLB này.

Tôi nghĩ đó là vấn đề ở CLB của chúng tôi, và chúng tôi thường nói về việc các cầu thủ đôi khi quên mất ý nghĩa của việc chơi cho Manchester United. Là một CLB, đôi khi chúng tôi quên mất mình là ai và đó là cảm giác mà tôi đang có. Tôi hiểu rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào môi trường, vào thời điểm của các cầu thủ, những đứa trẻ cảm thấy chúng có quyền được như vậy.

Họ cứ thoải mái đáp trả HLV bằng một bức ảnh, văn phòng của tôi luôn mở, không ai đến nói chuyện với tôi. Và đó là cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ trước hết chúng ta cần thay đổi với tư cách là một CLB, rồi sau đó mọi thứ sẽ thay đổi".

Amass đã đăng bức ảnh này lên Instagram. ẢNH: INSTAGRAM AMASS

Amorim nhấn mạnh rằng cánh cửa văn phòng của ông vẫn luôn mở nếu bất kỳ cầu thủ trẻ nào muốn thảo luận về những lo ngại liên quan đến phát biểu của ông. "Tôi không nói gì sai cả", HLV Ruben Amorim giải thích, "Tôi chỉ nói về việc may mắn khi được chơi cho Manchester United thôi.

Đôi khi bạn chơi cho Manchester United, bạn được chứng kiến ​​những thực tế khác nhau, bạn hiểu rằng bóng đá có thể khác biệt đến thế nào và bạn thực sự may mắn khi được khoác áo Manchester United. Đó là ý của tôi, nhưng thôi, hãy bỏ qua chuyện này và tôi nghĩ rằng theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi".