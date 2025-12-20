AFC vinh danh Quang Hải tại giải U-23 châu Á: Đặt tên riêng cho bàn thắng 20/12/2025 13:03

(PLO)- AFC đã vinh danh những tên tuổi lớn trong lịch sử giải U-23 châu Á, trong đó có Nguyễn Quang Hải của Việt Nam.

Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á luôn là nơi quy tụ những tài năng sáng giá nhất lục địa, và các cầu thủ tham gia giải đấu đang hướng đến mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của mình, cùng đất nước hướng đến vinh quang.

Nhiều cầu thủ từng tỏa sáng cho đất nước mình trong những năm qua đã trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia và khoác áo những CLB lớn nhất châu Á và trên thế giới. Khi Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á lần thứ bảy chuẩn bị khởi tranh vào ngày 6-1-2026, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã điểm lại một số tên tuổi lớn khác từng góp mặt tại giải đấu này.

2013

Kaveh Rezaei (Islamic Republic of Iran)

Tiền đạo người Iran, Kaveh Rezaei, đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại U-23 châu Á 2013 khi lập cú đúp trong trận hòa 3-3 trước Nhật Bản ở trận mở màn, trước khi lập hat-trick chỉ trong 18 phút giúp Iran giành chiến thắng 3-1 trước Kuwait ở lượt trận thứ ba. Điều đáng kinh ngạc là 5 bàn thắng của anh vẫn không đủ để giúp Iran đi tiếp, khi họ bị loại khỏi một bảng đấu khó khăn.

Tuy nhiên, không cầu thủ nào có thể sánh được với thành tích ghi bàn của Rezaei ở vòng loại trực tiếp, và anh đã giành được danh hiệu vua phá lưới. Rezaei sau đó thi đấu ở giải đấu hàng đầu của Bỉ trong vài năm, trước khi trở về quê hương gia nhập Tractor rồi Sepahan, đồng thời anh cũng ghi được 4 bàn thắng cho đội tuyển Iran, lần cuối cùng khoác áo đội tuyển quốc gia là vào năm 2021.

Lịch sử U-23 châu Á chứng kiến rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. ẢNH: AFC

2. Mohammed Al Owais (Saudi Arabia)

Mohammed Al Owais (ảnh trên) , tuyến phòng thủ cuối cùng của Ả Rập Xê Út tại giải đấu đầu tiên, đã chơi cả bốn trận đầu tiên trước khi chấn thương muộn trong trận tứ kết thắng Australia khiến anh phải kết thúc hành trình của mình một cách không đúng lúc. Không có thủ môn số một, "Chim ưng xanh" đã kết thúc giải đấu ở vị trí á quân, xếp sau Iraq.

Năm 2018, Al Owais giành được chiếc áo số 1 của đội tuyển Ả Rập Xê Út và tại World Cup 2022, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi quốc gia của anh gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch Argentina với tỷ số 2-1 trong một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

2016

3. Takuma Asano (Nhật Bản)

Mặc dù người đồng đội Shoya Nakajima giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng Takuma Asano mới là người đưa Nhật Bản vượt qua vạch đích trước Hàn Quốc trong trận chung kết khi anh vào sân từ băng ghế dự bị và lập cú đúp – bàn thắng đầu tiên giúp Nhật Bản lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn, và bàn thắng thứ hai ở phút 81 ấn định chiến thắng 3-2.

Asano sau đó đã có những quãng thời gian thi đấu ở châu Âu cho các CLB như VfB Stuttgart, Partizan Belgrade, VfL Bochum và hiện tại là RCB Mallorca. Nhưng chính tại World Cup 2022, cầu thủ chạy cánh này mới thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi bàn thắng quyết định tuyệt đẹp giúp Nhật Bản đánh bại Đức trong trận mở màn và giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Costa Rica.

4. Omar Khribin (Syria)

Mặc dù Syria không vượt qua được vòng bảng tại U-23 châu Á 2016, giải đấu này đã chứng kiến ​​Omar Khribin tiếp tục thăng tiến trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Á. Đã nổi tiếng là một tiền đạo sắc bén với đội tuyển quốc gia, anh ghi ba bàn thắng trong ba trận đấu, bao gồm cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại giải đấu này.

Năm tiếp theo là một năm bước ngoặt đối với Khribin khi anh tỏa sáng tại AFC Champions League 2017 trong màu áo Al Hilal, ghi 10 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick và một cú đúp trong hai lượt trận gặp Persepolis, giúp đội bóng khổng lồ của Saudi Arabia tiến vào chung kết. Mặc dù Al Hilal về nhì sau Urawa Red Diamonds, Khribin vẫn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất AFC năm 2017 và vẫn là cầu thủ Syria duy nhất giành được danh hiệu này.

2018

5. Almoez Ali và Akram Afif (Qatar)

Bộ đôi năng động đã đưa Qatar trở thành một thế lực đáng gờm ở châu Á đã cùng nhau gây ấn tượng tại giải đấu năm 2018. Almoez Ali giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng sau 6 trận đấu, trong khi người đá cặp trên hàng công là Akram Afif ghi 3 bàn và có 1 pha kiến ​​tạo, giúp đội bóng của Felix Sanchez giành vị trí thứ ba tại giải đấu lần thứ ba này.

Gần chính xác một năm sau, Ali và Afif, cả hai đều mới 22 tuổi, đã đưa đội tuyển Qatar lên đỉnh cao của bóng đá châu Á với chức vô địch AFC Asian Cup lần đầu tiên và sau đó bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại giải đấu năm 2023. Ali là người tỏa sáng nhất năm 2019, ghi được 9 bàn thắng, cao nhất giải đấu, trong khi Afif lập kỷ lục 10 pha kiến ​​tạo, trước khi nổi lên bốn năm sau đó với tư cách là vua phá lưới với 8 bàn thắng - bao gồm cả cú hat-trick trong trận chung kết gặp Jordan.

6. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Quang Hải ăn mừng bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" ở chung kết U-23 châu Á năm 2018. ẢNH: AFC

"Rất ít người ghi một bàn thắng lại được đặt tên riêng, nhưng cú sút phạt tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết U-23 châu Á năm 2018 đã có được vinh dự đó, được biết đến với cái tên "Cầu vồng trong tuyết". Mặc dù Việt Nam đã để vuột mất chức vô địch, giải đấu đã giúp tài năng của Quang Hải được cả thế giới biết đến", AFC viết.

Quang Hải đã ghi được 5 bàn thắng trong hành trình lịch sử của Việt Nam đến trận chung kết, bao gồm cả cú đúp vào lưới Qatar trong trận bán kết đầy kịch tính, và sau đó được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi đội bóng của HLV Park Hang-seo vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Anh cũng đóng vai trò quan trọng khi Đội tuyển Chiến binh Sao Vàng lọt vào tứ kết AFC Asian Cup UAE 2019.

2020

7. Cho Gue-sung (Hàn Quốc)

Cho Gue-sung nổi lên như một hiện tượng tại World Cup 2022 khi anh ghi hai bàn thắng bằng đầu trong vòng ba phút, giúp Hàn Quốc lật ngược thế trận từ chỗ bị Ghana dẫn trước hai bàn ở vòng bảng. Mặc dù "Những chiến binh Taeguk" thua trận với tỷ số 3-2, nhưng những bàn thắng của Cho đã chứng tỏ tầm quan trọng khi Hàn Quốc tiến vào vòng 16 đội.

Phẩm chất của Cho đã được thể hiện hai năm trước đó tại giải U-23 châu Á khi anh ghi bàn thắng quyết định tuyệt đẹp trong chiến thắng 2-1 trước Iran ở vòng bảng, trước khi ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-1 trước Jordan ở tứ kết, giúp Hàn Quốc đăng quang chức vô địch.

8. Suphanat Mueanta (Thái Lan)

Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử giải U-23 châu Á khi mới 17 tuổi, lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Bahrain ở trận mở màn năm 2020. Chiến thắng đó rất quan trọng giúp Thái Lan lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu, và hai năm sau, Suphanat trở lại với cú hat-trick ở vòng bảng.

Cầu thủ chạy cánh này liên tục lập nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp non trẻ của mình, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League và Thai League 1 cũng như cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

2022

9. Lee Kang-in (Hàn Quốc)

Lee Kang-in đã khẳng định mình là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Á khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí á quân tại FIFA U-20 World Cup 2019. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã không có màn trình diễn tốt nhất tại AFC U-23 Asian Cup 2022, với Lee ghi một pha kiến ​​tạo trước khi bị Nhật Bản loại ở tứ kết.

Mặc dù vậy, Lee đã khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự FIFA World Cup 2022 và giành HCV cùng Hàn quốc tại Đại hội Thể thao châu Á, đồng thời là trụ cột trong đội hình của gã khổng lồ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain và được vinh danh là Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất năm 2025 của AFC.

10. Firas Al Buraikan (Ả Rập Saudi)

Khi Saudi Arabia cuối cùng cũng giành được chức vô địch U-23 châu Á năm 2022, Firas Al Buraikan là một trong những cầu thủ nổi bật nhất, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam ở tứ kết và Uzbekistan ở chung kết, đồng thời có hai pha kiến ​​tạo trong trận bán kết gặp Australia. Chiến thắng này cũng giúp Al Buraikan trả thù thất bại trước Hàn Quốc trong trận chung kết năm 2020.

Những màn trình diễn của anh không hề bị bỏ qua, khi anh được HLV Herve Renard triệu tập vào đội tuyển dự World Cup 2022 và ra sân trong cả ba trận đấu vòng bảng – bao gồm cả chiến thắng bất ngờ trước nhà vô địch thế giới Argentina trong trận mở màn giải đấu. Anh tiếp tục gây ấn tượng ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

2024

11. Ali Jasim (Iraq)

Cầu thủ trẻ người Iraq này đã liên tục khẳng định vị thế của mình như một trong những ngôi sao đang lên xuất sắc nhất châu Á kể từ khi nổi lên.

Mới chỉ 21 tuổi, Jasim đã trở thành vua phá lưới tại U-23 Asian Cup 2024 và hiện là một cầu thủ thường xuyên trong đội tuyển quốc gia, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 của Iraq.

12. Rafael Struick (Indonesia)

Một cầu thủ khác gây ấn tượng mạnh mẽ là Rafael Struick, cầu thủ 23 tuổi này đóng vai trò quan trọng giúp Indonesia giành vị trí thứ tư tại U-23 châu Á 2024 ở Qatar.

Tiền vệ cánh này đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia, và Indonesia đang gây ấn tượng trên đấu trường châu lục với những cầu thủ đẳng cấp như Struick.