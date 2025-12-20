FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia, trả lại ngôi nhất bảng cho tuyển Việt Nam 20/12/2025 12:03

(PLO)- FIFA ra đòn trừng phạt bóng đá Malaysia, và sau đó AFC cũng có thông báo với nhiều khả năng sẽ trả ngôi nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam.

Cách đây vài ngày, FIFA đã chính thức ra thông báo xử tuyển Malaysia thua 0-3 trong 3 trận giao hữu trước tháng 6 vì sử dụng những cầu thủ bóng đá nhập tịch không hợp lệ. Vì thế, tuyển Việt Nam và các đội bảng F đang chờ thông báo tiếp theo của AFC ở vòng loại Asian Cup 2027.

Từ phạt tiền, đến treo giò, thông báo cho chính quyền, xử thua,... FIFA đi từng bước thật uy lực.

Cụ thể Malaysia dùng những cầu thủ nhập tịch "lậu" đá giao hữu hòa Cape Verde 1-1, thắng Palestine 1-0 và Singapore 2-1 theo lịch của FIFA. Cùng với đó, FIFA phải tính lại thứ hạng của bóng đá Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA hàng tháng.

Tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 với đội hình có 7 cầu thủ "lậu" vào tối 10-6. Ảnh: CTP.

Ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 25-3, tuyển Malaysia tiếp Nepal có dùng 2 cầu thủ nhập tịch sai quy định và đến ngày 10-6, Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định thắng đội khách Việt Nam 4-0.

Vì Asian Cup là giải đấu thuộc AFC, cho nên FIFA không can thiệp vào nhưng AFC phải xử theo luật của FIFA đã rất chi tiết và rõ ràng.

Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm và đương nhiên Việt Nam toàn thắng 5 lượt trận bảng F.

Nhất định AFC phải trừ tuyển Malaysia 6 điểm qua hai trận gian lận trên. Và như thế lượt trận bách chiến bách thắng bảng F của tuyển Malaysia sẽ thuộc về Việt Nam và Nepal.

Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng F với 5 trận toàn thắng, còn Malaysia từ toàn thắng sẽ có 2 trận thua 0-3.

Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn xác định thêm 6 đội qua sáu bảng đấu cùng 18 đội góp mặt ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Trong số này, tuyển Philippines và Việt Nam trên lý thuyết còn chờ vào kết quả lượt trận cuối ngày 31-3-2026.

Hiện đội tuyển Singapore đã có vé đi vòng chung kết Asian Cup 2027 sau 5 lượt trận. Việt Nam chờ tiếp Malaysia ở lượt cuối ngày 31-3 tới.