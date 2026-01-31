Sốc: Tuyển thủ Malaysia vẫn đá trong rủi ro bị xử thua ngược 31/01/2026 17:11

(PLO)- Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức lên tiếng làm rõ về quyết định cho phép 7 cầu thủ bóng đá “di sản” Malaysia tiếp tục thi đấu chỉ là biện pháp tạm thời, và hoàn toàn không đồng nghĩa với việc họ đã được công nhận đủ tư cách thi đấu về mặt pháp lý.

Thông tin của CAS đưa ra ngay lập tức khiến dư luận Malaysia và các CLB liên quan không khỏi lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn phía trước. Theo bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, các biện pháp tạm thời được ban hành nhằm giải quyết tình huống cấp bách trong thời gian chờ xét xử đầy đủ vụ việc.

Bà Tracey nhấn mạnh rằng việc đình chỉ thi đấu đối với các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được tạm hoãn về mặt pháp lý, nhưng tranh chấp cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Nói cách khác, việc các cầu thủ được ra sân lúc này không phải là “án trắng”, mà chỉ là trạng thái chờ phán quyết cuối cùng.

Cách giải thích này đồng nghĩa với việc các CLB đang sử dụng những cầu thủ nhập tịch Malaysia nói trên vẫn phải đối mặt với nguy cơ pháp lý rất lớn. Nếu CAS đưa ra quyết định bất lợi trong phiên điều trần sắp tới, các hệ quả có thể xảy ra theo hướng hồi tố.

Các cầu thủ Malaysia nhập tịch vẫn sẽ chịu nhiều rủi ro khi phán quyết cuối cùng xác định họ giả mạo hồ sơ theo lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: EPA.

Theo Quy định kỷ luật của FIFA, bất kỳ đội bóng nào sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở một trận đấu chính thức đều có thể bị xử thua 0-3, trừ khi tỷ số thực tế còn bất lợi hơn. Điều khoản này được áp dụng trên toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống FIFA, từ cấp quốc nội đến đấu trường châu lục.

Quyết định tạm hoãn thi hành án được CAS ban hành vào ngày 26-1 vừa qua cũng đã được làm rõ là không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý cuối cùng của vụ án. Điều R37 trong Bộ luật CAS cho phép áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm tránh những thiệt hại không thể khắc phục, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là sự phán xét trước về tính hợp lệ hay tư cách thi đấu của cầu thủ.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul, cho biết AFC đã yêu cầu được cung cấp thêm thông tin chi tiết do các nhà tổ chức giải đấu không thể chấp nhận việc gánh chịu rủi ro pháp lý. Ông thừa nhận các cầu thủ có thể ra sân theo quyết định của CAS, nhưng nhấn mạnh rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về CLB và cầu thủ nếu kết quả cuối cùng không thuận lợi.

Đội tuyển Malaysia đã từng bị xử thua ngược trong các trận giao hữu. Ảnh: EPA.

AFC cũng khẳng định sẽ không ban hành bất kỳ cơ chế bảo vệ đặc biệt nào và tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của FIFA.

Thực tế, ba trong số bảy cầu thủ này đang khoác áo Johor Darul Ta'zim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cả ba đều đã chơi chính trong chiến thắng 3-0 của JDT trước Shan United tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Cùng với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca, nhóm cầu thủ này vẫn được phép thi đấu tạm thời cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 26-2 tới. Khi đó, mọi kịch bản vẫn còn để ngỏ.