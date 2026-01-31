Nóng: Tòa án mở phiên điều trần tại Thụy Sĩ, quyết định số phận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 31/01/2026 13:58

(PLO)- Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức một phiên điều trần trực tiếp liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia và Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).

Phiên điều trần quyết định số phận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ diễn ra tại trụ sở CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 26-2-2026 là bước ngoặt lớn trong vụ việc gây tranh cãi suốt thời gian qua của bóng đá Malaysia.

Theo thông tin được đăng tải trên trang Stadium Astro, phiên tòa nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý xoay quanh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ gốc hỗn hợp từng khoác áo đội tuyển Malaysia. Trước đó, FIFA đã ra quyết định treo giò 12 tháng đối với nhóm cầu thủ này, với cáo buộc liên quan đến việc sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch.

Quyết định nói trên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía FAM. Liên đoàn bóng đá Malaysia cho rằng án phạt của FIFA chưa xem xét đầy đủ các yếu tố hành chính, cũng như những quy định pháp luật liên quan đến quốc tịch và quyền đại diện quốc gia của các cầu thủ. FAM khẳng định quá trình nhập tịch được thực hiện theo đúng thủ tục và không có dấu hiệu gian lận như cáo buộc ban đầu.

Đội tuyển Malaysia bị FIFA xử thua 3 trận giao hữu do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Trong các phát biểu trước truyền thông, FAM nhiều lần nhấn mạnh lập trường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cầu thủ. Theo Stadium Astro, FAM xem vụ việc lần này là đòn giáng mạnh đối với hệ thống quản lý cầu thủ nhập tịch, đồng thời có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho bóng đá khu vực trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý là trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, các án phạt mà FIFA áp đặt đã được tạm đình chỉ. Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hiện đã được phép trở lại tập luyện và thi đấu bình thường. FIFA cũng đã chấp hành quyết định tạm hoãn này theo quy trình pháp lý quốc tế.

Bóng đá Malaysia gặp nhiều rắc rối từ sau trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

CAS xác nhận quá trình xét xử sẽ được gộp chung, với sự tham gia trực tiếp của cả FAM, các cầu thủ liên quan và FIFA. Việc xử lý đồng thời các bên nhằm đảm bảo tính toàn diện, công bằng và tránh những phán quyết chồng chéo trong cùng một vụ việc.

Kết quả của phiên điều trần ngày 26-2 được dự báo có tác động lớn đến tương lai của đội tuyển Malaysia. CAS có thể giữ nguyên án phạt, điều chỉnh mức xử phạt hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn quyết định trước đó của FIFA. Theo nguồn tin từ Stadium Astro, phán quyết cuối cùng nhiều khả năng sẽ được công bố vài tuần sau khi phiên điều trần kết thúc.