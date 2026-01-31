Tuyển Futsal Malaysia ra biển là... đen như “lọ nồi” 31/01/2026 12:45

(PLO)- Đội tuyển Futsal Malaysia chơi không tệ và hay thắng Việt Nam nhưng cứ ra biển lớn là ngụp lặn mệt mỏi...

Nếu như futsal Việt Nam lấy vé vào tứ kết Asian Cup 2026 sớm 1 vòng đấu thì làng futsal Malaysia bị loại loại sớm ngay sau vòng đấu thứ 2 bảng D.

Futsal Malaysia đâu có tệ, thậm chí hay thắng futsal Việt Nam. Gần nhất là SEA Games 33 ngay lượt trận đầu, futsal Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam 4-2.

Sau 2 lượt trận bảng D, futsal Malaysia toàn thua đứng chót bảng và đã chia tay giải.

Nhiều năm trước, tại giải Đông Nam Á tổ chức ở TP.HCM, hay Thái Lan, chạm trán với tuyển Malaysia là tuyển Việt Nam hay thua. Các đời HLV ngoại của đội tuyển futsal Việt Nam từ HLV Pattaya, Sergio Gargelli, Bruno Garcia đến Miguel Rodrigo rồi HLV Diego Giustozzi hiện nay đều nhấm nháp nỗi đau ở những lần bị tuyển Malaysia qua mặt.

Cầu thủ Malaysia có phong cách chơi rất giống Indonesia, với sự khỏe khắn, tinh tế, nhưng khác với Việt Nam hay Thái Lan, mỗi lần họ "bơi" ra biển châu Á thì lại đen... như “lọ nồi”, đá đâu thua đó.

Malaysia cũng có ngoại binh nhập tịch futsal như bóng đá 11 người, nhưng rồi cũng thua thảm. Ảnh: AFC.

HLV Rakphol Sainetngam có công đưa Malaysia đến vòng chung kết Asian Cup 2026 đang diễn ra tại Indonesia nhưng chiến lược gia Thái Lan bỗng dưng chia tay để quay về dẫn dắt đội bóng quê hương. Đó cũng là một phần khiến Malaysia thua thảm ở bảng D. Sau hai lượt trận, họ đã bị loại khi thua Afghanistan 0-7 và thua Iran 1-4. Giải châu Á nào cũng thế, Malaysia toàn thua và sau ba trận vòng bảng lại chia tay.

Nếu như futsal Việt Nam từng hai lần dự World Cup thì Malaysia... chỉ biết ước mà thôi. Tại các giải châu lục, futsal Việt Nam cũng thường vào sâu hơn Malaysia. Cụ thể là ngay tại giải này, tuyển Việt Nam có 2 trận toàn thắng và lấy vé vào tứ kết, trong khi Malaysia phải hứng những trận mưa gôn.

Hiện tại ở bảng A, Indonesia và Iraq giành quyền vào tứ kết sau hai lượt trận đầu toàn thắng. Tương tự bảng B, Thái Lan và Việt Nam cũng toàn thắng lấy vé vào tứ kết sau hai lượt trận.

Lúc 15 giờ ngày 31-1, Việt Nam và Thái Lan đá chung kết bảng để phân định ngôi đầu, còn Kuwait và Lebanon đá trận thủ tục rồi khăn gói rời Indonesia.