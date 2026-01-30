FIFA đẩy Malaysia vào thế khó ở trận gặp Việt Nam 30/01/2026 06:39

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang bị cuốn vào một cơn lốc pháp lý chưa từng có ngay trước chuyến làm khách Việt Nam, khi mỗi quyết định từ FIFA hay Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đều có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Sau khi CAS có quyết định tạm hoãn án, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cuối cùng cũng lên tiếng về vụ việc gây tranh cãi xoay quanh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, những người từng bị FIFA cấm thi đấu vì liên quan đến hồ sơ quốc tịch không hợp lệ, ngay trước thềm trận gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Rắc rối bủa vây làng bóng Malaysia

Vụ bê bối không còn là câu chuyện nội bộ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các tuyển thủ nhập tịch. AFC với vai trò cơ quan quản lý các giải đấu cấp châu lục, đặc biệt là vòng loại Asian Cup 2027, buộc phải nhập cuộc. Chính vì thế, khi CAS và FIFA đồng loạt cho phép nhóm cầu thủ nói trên tạm thời được trở lại sân cỏ, dư luận lập tức dồn sự chú ý vào phản ứng của AFC.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, cho biết liên đoàn vừa nhận được thư từ FIFA, nhưng nội dung chưa đủ rõ ràng để đưa ra kết luận dứt khoát. Theo ông, AFC vẫn đang tiếp tục làm việc với FIFA nhằm xác định tình trạng pháp lý thực sự của bảy cầu thủ, đặc biệt là câu hỏi liệu họ có đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia ở các trận đấu chính thức hay không.

Đội tuyển Malaysia tái đấu Việt Nam không chắc đã mạo hiểm sử dụng 7 ngoại binh nhập tịch. Ảnh: TNST.

Ở phía FAM, thông báo từ FIFA được diễn giải theo hướng tích cực hơn. Liên đoàn này cho biết FIFA đã tạm thời khôi phục tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa, trên lý thuyết, họ có thể được triệu tập và ra sân cho Malaysia khi vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng. FIFA xem các cầu thủ này là “chưa có lỗi” cho đến khi quá trình kháng cáo khép lại.

Tuy nhiên, chính tại đây, sự mâu thuẫn bắt đầu lộ diện. AFC chỉ ra rằng dù FIFA tạm gỡ án cấm cá nhân, tổ chức này vẫn giữ nguyên quyết định xử thua 3 trận giao hữu của Malaysia diễn ra trong các kỳ FIFA Days. Các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine (từng có kết quả hòa và thắng), đều bị sửa thành thất bại 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Án phạt được ban hành vào tháng 12-2025 đã khiến Malaysia mất điểm nghiêm trọng trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này cho thấy một nghịch lý khó hiểu, vì nếu các cầu thủ tạm thời được công nhận là hợp lệ, vì sao kết quả các trận đấu có họ góp mặt vẫn bị hủy bỏ? Theo ông Windsor John, đây chính là điểm AFC đang yêu cầu FIFA làm rõ.

Các trận giao hữu của đội bóng áo vàng từ hòa đến thắng đã bị FIFA xử thua. Ảnh: TNST.

Án treo lơ lửng

Tổng thư ký Windsor nhấn mạnh, theo cách hiểu hiện tại của AFC, FIFA đã đưa ra một quyết định riêng biệt đối với các trận giao hữu, trong đó khẳng định những cầu thủ nhập tịch này không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại thời điểm đó. Sự không nhất quán giữa các quyết định khiến AFC rơi vào thế bị động và chỉ có thể chờ thêm thông tin chính thức.

Thực chất quyết định của CAS cho phép nhóm cầu thủ tiếp tục thi đấu được ví như một dạng “bảo lãnh tại ngoại”. Án cấm 12 tháng mà FIFA áp đặt trước đó tạm thời bị đình chỉ, nhưng bản án cuối cùng vẫn treo lơ lửng. CAS nhiều khả năng chỉ đưa ra phán quyết dứt điểm vào cuối tháng 2, ngay sát thời điểm Malaysia bước vào loạt trận quốc tế quan trọng.

Và đây chính là điều khiến FAM lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup. Trên giấy tờ, 7 cầu thủ nhập tịch có thể ra sân. Nhưng trên thực tế, nếu FIFA sau này đưa ra phán quyết bất lợi, mọi kết quả đạt được với sự góp mặt của họ đều có nguy cơ bị hủy bỏ. Nói cách khác, FIFA đang đặt Malaysia vào một canh bạc đầy rủi ro, nếu sử dụng cầu thủ nhập tịch thì lo bị phạt, không dùng thì tự làm yếu mình.

Bóng đá Malaysia có thể toàn thắng ở vòng loại Asian Cup nhưng nhiều khả năng sẽ thua cả mùa. Ảnh: TAFC.

AFC đã thẳng thắn cảnh báo rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về FAM nếu liên đoàn này quyết định mạo hiểm. Lịch sử vẫn còn đó, khi Malaysia từng bị xử thua các trận giao hữu vì vấn đề tương tự. Việc lặp lại sai lầm trong một trận đấu chính thức, đặc biệt là trước đối thủ mạnh như Việt Nam, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Việc CAS can thiệp chỉ mang tính tạm thời, không xóa bỏ hoàn toàn các án phạt này.

Thực tế cho thấy ngay cả AFC cũng đang lúng túng trước chuỗi quyết định chồng chéo từ CAS và FIFA. Việc cho phép các cầu thủ trở lại khi chưa có phán quyết cuối cùng chẳng khác nào ném quả bom hẹn giờ vào phòng thay đồ của đội tuyển Malaysia.

Và với trận gặp Việt Nam vào ngày 31-3, FAM buộc phải trả lời câu hỏi khó nhất, là dám liều để tìm lợi thế trước mắt, hay chấp nhận an toàn để tránh một thảm họa pháp lý về sau? Rõ ràng FIFA đang vô tình đẩy Malaysia vào thế khó nhất đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của chiến dịch Asian Cup.