Cực sốc: Trước thềm đại chiến Việt Nam, lãnh đạo bóng đá Malaysia đồng loạt từ chức 28/01/2026 12:27

(PLO)- Bóng đá Malaysia vừa trải qua một cú sốc lớn khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức xác nhận toàn bộ ban chấp hành đã đồng loạt nộp đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức, dù mới chỉ đi được 11 tháng trong nhiệm kỳ bốn năm.

Động thái của FAM chưa từng có tiền lệ diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi bóng đá Malaysia đang chuẩn bị cho các kế hoạch quan trọng, trong đó gồm trận tái đấu rất được chờ đợi với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo thông báo từ FAM, quyết định từ chức được đưa ra trên tinh thần nhất trí và hoàn toàn tự nguyện. FAM nhấn mạnh đây không phải là phản ứng mang tính cá nhân, cũng không xuất phát từ mong muốn bảo vệ quyền lực hay vị trí lãnh đạo, mà chính là lựa chọn mang tính nguyên tắc, đặt lợi ích lâu dài của tổ chức và bóng đá Malaysia lên hàng đầu.

Trong một tuyên bố chính thức, FAM cho biết những diễn biến gần đây đã khiến liên đoàn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và chịu sự giám sát chặt chẽ từ bên ngoài. Trước bối cảnh đó, ban chấp hành cho rằng việc tiếp tục tại vị có thể làm gia tăng áp lực, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và sự liêm chính của tổ chức. Vì vậy, họ chọn cách rút lui để “hạ nhiệt” tình hình và tạo điều kiện cho các bước đánh giá độc lập.

Các lãnh đạo FAM từ chức như để "hạ nhiệt" lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: TNST.

Ban lãnh đạo sắp mãn nhiệm khẳng định việc từ chức nhằm bảo vệ danh tiếng của FAM, đồng thời ngăn chặn những hệ lụy sâu rộng hơn có thể tác động đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Quyết định này cũng được xem là bước đi cần thiết để FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có không gian đánh giá khách quan các vấn đề liên quan đến quản trị, hành chính và quy trình nội bộ của FAM, không bị chi phối bởi xung đột lợi ích.

Đáng chú ý, dù được bầu cho nhiệm kỳ 2025-2029, ban chấp hành vẫn chấp nhận rời bỏ vị trí sớm với lý do duy trì các giá trị cốt lõi như quản trị tốt, minh bạch và trách nhiệm giải trình. FAM cho rằng trong giai đoạn niềm tin công chúng bị thử thách, việc đặt sự phát triển của bóng đá quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân là điều bắt buộc.

Đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi Asian Cup 2027 bị phát hiện có 7 cầu thủ giả mạo hồ sơ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Liên đoàn cũng bày tỏ kỳ vọng rằng các đơn từ chức này sẽ góp phần khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các đối tác, nhà tài trợ và cộng đồng bóng đá, qua đó tạo nền tảng ổn định và bền vững hơn cho tương lai. Ban chấp hành khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và các bên liên quan trong mọi cuộc điều tra hay đánh giá tiếp theo.

Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đang hướng đến những mục tiêu lớn, đặc biệt là cuộc tái đấu đầy duyên nợ với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027, làn sóng từ chức hàng loạt này chắc chắn sẽ khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về những bước đi tiếp theo của FAM.