Vì sao cựu Chủ tịch FIFA kêu gọi tẩy chay World Cup 2026? 27/01/2026 12:58

(PLO)-World Cup 2026 đang gặp quá nhiều rắc rối, cựu Chủ tịch FIFA khuyên fan nên... ở nhà xem TV.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công khai ủng hộ lời kêu gọi tẩy chay các trận đấu World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Hôm 26-1, cựu Chủ tịch Sepp Blatter đã bày tỏ sự ủng hộ của mình, sau những lời chỉ trích đối với các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông, cả trong các vấn đề đối nội và chính sách đối ngoại.

Cựu Chủ tịch Sepp Blatter kêu gọi mọi người nên ở nhà xem... TV vì bay đến nước Mỹ có thể phải bay về... vì không được phép nhập cảnh. Ảnh:Bola

Sepp Blatter đã trở thành nhân vật mới nhất trong cộng đồng bóng đá quốc tế đặt câu hỏi về khả năng của Mỹ trong việc đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Ông Blatter đã kêu gọi tẩy chay thông qua một bài đăng trên nền tảng X, trong đó đề cập đến tuyên bố của luật sư Mark Pieth, người Thụy Sĩ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Der Bund tuần trước.

Mark Pieth là một luật sư chuyên về tội phạm kinh tế và chống tham nhũng. Ông từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Quản lý Độc lập giám sát các cuộc cải cách của FIFA khoảng một thập kỷ trước.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ Der Bund, Pieth đã bày tỏ quan điểm rất mạnh mẽ về World Cup được tổ chức tại Mỹ.

Nhiều nước đã nhận được cảnh báo dù mua thành công tấm vé xem World Cup 2026 trên đất Mỹ nhưng chưa chắc nhập cảnh vào Mỹ được. Ảnh: A.N

"Sau tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, chỉ có một lời khuyên dành cho người hâm mộ: Hãy tránh xa nước Mỹ! Xem trên truyền hình sẽ tốt hơn nhiều. Và khi đến đó, người hâm mộ nên chuẩn bị tinh thần rằng nếu họ không làm hài lòng các quan chức, họ sẽ bị đưa thẳng lên chuyến bay về nhà tiếp theo. Nếu họ may mắn".

Trong bài đăng trên trang xã hội X , Sepp Blatter đã trích dẫn tuyên bố của Pieth và bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng. Ông viết, "Tôi nghĩ Mark Pieth đúng khi đặt câu hỏi về World Cup này".

Ông Blatter giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 1998 đến năm 2015, trước khi ông từ chức giữa lúc bị điều tra tham nhũng. Mặc dù vậy, quan điểm của ông vẫn tiếp tục có ảnh hưởng trong giới bóng đá quốc tế.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.

Tuy nhiên, những lo ngại về Mỹ ngày càng gia tăng do các chính sách của chính quyền ông Trump, bao gồm lập trường chiếm Greenland, vùng tự trị của Đan Mạch, lệnh cấm du lịch và cách tiếp cận đối với người di cư và những người biểu tình phản đối việc thực thi luật nhập cư tại các thành phố lớn của Mỹ, đặc biệt là Minneapolis.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn sau khi chính phủ Mỹ hai tuần trước tuyên bố lệnh cấm du lịch ảnh hưởng đến người hâm mộ từ Senegal và Bờ Biển Ngà.

Lệnh cấm này ngăn cản công dân của hai cường quốc bóng đá châu Phi tham gia đội tuyển quốc gia của họ trừ khi họ có thị thực trước. Ông Trump viện dẫn những thiếu sót trong quá trình sàng lọc và xác minh là lý do chính cho chính sách này.

Ngoài ra, người hâm mộ từ Iran và Haiti, hai quốc gia khác đã giành vé tham dự World Cup 2026, cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì họ nằm trong đợt cấm nhập cảnh đầu tiên do chính quyền ông Trump công bố.

Tuần rồi, Đức cũng đã lên tiếng cân nhắc nghiêm túc việc có thể tẩy chay World Cup 2026 nếu Mỹ áp thuế quan cao lên 8 nước châu Âu vì phản đối Mỹ sáp nhập Greenland.