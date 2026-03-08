Komina Marina giành cú đúp áo vàng và áo đỏ 08/03/2026 13:22

(PLO)- Tay đua người Nga Komina Marina đã khép lại hành trình ấn tượng tại giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 khi chính thức đoạt áo vàng chung cuộc và danh hiệu nữ hoàng leo núi (áo đỏ).

Ngày 8-3, đúng vào dịp Quốc tế Phụ nữ, chặng đua cuối có lộ trình 75 km cuộc xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các đội liên tục đẩy cao tốc độ, tổ chức tấn công nhằm thay đổi thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Tay đua Natalia Frolova (đội Biwase Bình Dương) đã chủ động bứt phá từ sớm nhằm tạo khoảng cách trước khi đoàn đua tiến vào những cung đường đèo dốc quyết định. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và sự hỗ trợ bám đuổi hiệu quả từ các đồng đội ở đội đua Li Ning Star Ladies, Komina Marina đã bình tĩnh hóa giải mọi nỗ lực của đối thủ.

Ở những km cuối, cuộc đua nước rút diễn ra nghẹt thở. Tay đua Magdalene Lind (Hitec Products - Fluid Control) đã có màn bứt tốc mạnh mẽ để giành chiến thắng chặng. Trong khi đó, Komina Marina cán đích ở vị trí thứ hai, vừa đủ để bảo vệ thành công lợi thế tuyệt đối trên bảng bảng xếp hạng cá nhân.

Các tay đua tranh tài quyết liệt ở chặng cuối.

Kết thúc giải đấu, Komina Marina chính thức sở hữu cú đúp danh hiệu cao quý nhất gồm áo vàng và áo đỏ, khẳng định đẳng cấp vượt trội trên những cung đường khắc nghiệt của mùa giải 2026 sau 5 chặng tranh tài. Chiến thắng này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ của phái đẹp trong ngày đặc biệt.

Chia sẻ sau khi cán đích, Komina Marina xúc động cho biết: “Tôi đã nỗ lực hết mình để bảo vệ thành tích cho bản thân và đồng đội. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thi đấu, tôi thực sự ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho tất cả khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi".

Komina Marina giành cú đúp áo vàng và áo xanh.

Vào ngày mai (9-3), các tay đua sẽ tiếp tục tranh tài tại chặng 1 Giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM với lộ trình 50km (10 vòng quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt). Đây được xem là chặng đua bản lề trước khi đoàn đua tiến về hành trình 4 chặng ven biển sắp tới.