Vì sao Djokovic đánh trống bỏ dùi ? 05/01/2026 10:59

(PLO)-Tay vợt Novak Djokovic chính thức rời bỏ tổ chức do chính anh tâm huyết tạo ra, chấp nhận "đánh trống bỏ dùi" bởi đời không như là mơ.

Novak Djokovic đánh trống bỏ dùi khi tổ chức do chính anh sáng lập giờ anh lại rời đi. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đồng sáng lập Hiệp hội những tay vợt nhà nghề (PTPA) vào năm 2020 đã rời bỏ tổ chức này.

Nói là Novak Djokovic đồng sáng lập PTPA nhưng anh còn có vai trò nhiều hơn thế nữa, tức người đưa ý tưởng và đi đầu trong việc thành lập PTPA. Tuy nhiên sau 5 năm vận hành và hoạt động, PTPA đã thấy nhiều vấn đề nảy sinh trong khi anh vẫn còn thi đấu.

Đang thi đấu với lịch dày đặc lại làm công tác quản lý và những vấn đề nhạy cảm, đời không như là mơ với Novak Djokovic. Ảnh:A.N

Djokovic cho biết nguyên nhân anh rời PTPA là sự xung đột giữa tính minh bạch và sự quản lý vận hành trong chính nội tại tổ chức này.

5 năm về trước Novak Djokovic cùng tay vợt Vasek Posposil đã cho ra đời tổ chức này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và pháp lý cho đồng nghiệp trên toàn thế giới. Nhưng sau 5 năm vận hành, anh đã thấy quá rắc rối, quá nhức đầu và quan trọng hơn là nó rất khó thể hiện được như điều anh mong muốn - Sự sòng phẳng và minh bạch.

Thời điểm Djokovic thành lập PTPA cũng có căn nguyên của nó. Sau đại dịch COVID-19, anh là người phản đối việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 và anh liên tục gặp rắc rối. Trong những bức xúc của Djokovic có cả việc Ban tổ chức Úc mở rộng 2020 cho phép anh đến Úc dự giải. Nhưng khi đến thì chính quyền không cho anh tham gia và giam lỏng anh trong khách sạn...

Khi quyết định đưa ra việc “đánh trống bỏ dùi”, tay vợt xếp thứ tư thế giới viết: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định rời bỏ PTPA. Quyết định này bắt nguồn từ việc nó gặp quá nhiều thách thức và thậm chí không tìm ra hướng giải quyết giữa vấn đề minh bạch và quản lý. Nếu nó vẫn vận hành, nó sẽ đi lệch mục tiêu và tiêu chí của chính tôi mong muốn về nó. Thời điểm này tôi phải tập trung vào chuyên môn của tôi là quần vợt”.

Tay vợt 38 tuổi đang ở Úc để chuẩn bị chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của mình - Úc mở rộng 2026.