Djokovic lập kỷ lục Masters 1000 mới 10/10/2025 10:55

Djokovic ăn mừng kỷ lục Masters 1000 mới do anh vừa thiết lập. Ảnh: ATP

Tay vợt người Serbia – Djokovic sẽ đối đầu tay vợt thi đấu từ vòng loại Vacherot ở trận bán kết ATP Masters 1000 thứ 80 trong sự nghiệp, giúp Djokovic lập kỷ lục Masters 1000.

Nole sẽ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thứ 5 tại thượng Hải Masters, sau khi đánh bại Zizou Bergs với tỉ số 6-3, 6-4. Với chiến thắng này, tay vợt 38 tuổi người Serbia trở thành bán kết lớn tuổi nhất trong lịch sử ATP Masters 1000.

Dù gặp không ít khó khăn tại Thượng Hải, từ chấn thương chân, kiệt sức dưới sức nóng oi ả, đến việc phải vật lộn ở vòng 4 trước Jaume Munar, Djokovic vẫn cho thấy bản lĩnh của một huyền thoại quần vợt khi vượt qua thử thách thể lực lẫn các đối thủ trẻ thi đấu đầy khát khao.

Theo thống kê, Djokovic cứu thành công 4/5 break point trong trận và nâng chuỗi bất bại lên 27 trận trong mùa khi thắng set đầu tiên.

Ban đầu, Djokovic có cơ hội kết thúc trận đấu khi dẫn 5-4 và cầm giao bóng, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, Bergs đã giành lại break bằng loạt trả giao xuất sắc. Ở game kế tiếp, Djokovic đã cản phá thành công bốn cú đánh bóng trên không của Bergs và một cú vô lê xoáy để thắng ở một trong những điểm số quan trọng nhất. Tay vợt Serbia sau đó bẻ giao bóng lần nữa và khép lại trận đấu một cách hoàn hảo.

Đối thủ của Nole tại bán kết - Valentin Vacherot. Ảnh: ATP

Chia sẻ sau lần đầu tiên đối đầu Bergs, Djokovic lập kỷ lục Masters 1000 cho biết: “Thành thật mà nói, tôi chỉ cố sống sót trên sân. Đây là trận đầu tiên của tôi với anh ấy, một chàng trai tuyệt vời với rất nhiều sức mạnh trong cú đánh. Nhiều lúc tôi chỉ cố gắng đưa thêm một quả bóng nữa vào sân và khiến anh ấy đánh hỏng – và điều đó đã xảy ra. Tôi lẽ ra nên kết thúc trận ở 5-4, nhưng anh ấy đã chơi rất tốt khiến tôi bị động. Điều kiện thi đấu những ngày này rất khắc nghiệt với tất cả các tay vợt, nên tôi chỉ cố gắng trụ lại. Tôi rất vui vì đã vượt qua được cửa ải này”.

Với chiến thắng này, hạt giống số 4 - Djokovic lập kỷ lục Masters 1000 và chỉ còn hai trận thắng nữa để đoạt danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp – một kỷ lục mà Nole tự thiết lập và tiếp tục kéo dài.

Đối thủ tiếp theo của anh ở bán kết là tay vợt người Monaco - Valentin Vacherot, người đã gây bất ngờ lớn khi hạ hạt giống số 10 - Holger Rune với tỉ số 2-6, 7-6(4), 6-4.

Lúc 15 giờ chiều nay (10-10), hai trận tứ kết còn lại lần lượt diễn ra với cuộc đọ sức giữa Rinderknech – Felix Auger- Aliassime (hạt giống số 12); Daniil Medvedev (hạt giống số 16) – Alex de Minaur (hạt giống số 7).