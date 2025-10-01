Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters, phản đối lịch thi đấu quá tải 01/10/2025 18:30

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters, anh cùng nhiều đồng nghiệp phản đối lịch thi đấu dày đặc của quần vợt đỉnh cao.

Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters vì lý do sức khỏe. Ảnh: AFP

Tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam - Alcaraz cùng các tay vợt từng vô địch Grand Slam khác như Iga Swiatek và Coco Gauff đồng tình lên tiếng phản đối, khối lượng thi đấu quá tải của quần vợt đỉnh cao.

Lịch thi đấu dày đặc ở cả quần vợt nam và nữ đã và đang trở thành chủ đề bàn cãi liên tục trong những năm gần đây. Các tay vợt hàng đầu thế giới, dù kiếm được nhiều tiền, đã nhiều lần phàn nàn về khối lượng công việc và trong tuần này, hàng loạt trận đấu ở giải China Open phải kết thúc sớm vì VĐV chấn thương.

Chỉ riêng ngày thứ Hai (29-9), có tới 5 tay vợt phải bỏ cuộc giải đấu ở Bắc Kinh vì chấn thương. Đến ngày 30-9, Daniil Medvedev lại khập khiễng, hầu như không thể di chuyển, rồi bỏ cuộc khi đang bị dẫn 0-4 ở set quyết định trong trận bán kết gặp tài năng trẻ Mỹ - Learner Tien.

Trước đó ở tứ kết, đối thủ của Tien - Lorenzo Musetti cũng đã bỏ cuộc vì chấn thương.

Lịch thi đấu “quá khắc nghiệt”

Ở trận mở màn tại Tokyo Open, tay vợt số 1 thế giới Alcaraz dính chấn thương mắt cá phải băng bó nặng và tưởng chừng không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng trong trận chung kết, Calitos đã vượt qua vấn đề để đánh bại Taylor Fritz, giành danh hiệu thứ 8 của mùa giải rực rỡ.

Vừa vô địch Japan Open, Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters.

Khi được hỏi về ý kiến phản đối của Swiatek và Gauff liên quan đến lịch thi đấu dày đặc, Alcaraz nhấn mạnh: “Lịch thi đấu thực sự quá dày. Họ phải làm gì đó thay đổi lịch đấu kiểu này”.

Ngay sau đó, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha - Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters với lý do để “nghỉ ngơi và hồi phục”. Anh không cho biết khi nào sẽ quay trở lại sân đấu.

Một trong những phàn nàn lớn của các tay vợt là một số giải như Thượng Hải đã được mở rộng, gần giống với thời lượng tranh tài hai tuần của một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, cũng có những phản biện, các tay vợt như Alcaraz đã tự khiến mình quá tải do chọn tham dự các trận đấu, thay vì dự các trận đấu biểu diễn sinh lợi và nghỉ ngơi.

Khi quần vợt di chuyển sang các đấu trường châu Á vào cuối mùa, nhiều tay vợt hàng đầu đã dính chấn thương hoặc rút lui.

Tay vợt nữ số 1 thế giới - Aryna Sabalenka đã không tham dự China Open, với lý do chấn thương nhỏ sau khi giành Grand Slam thứ 4 ở New York tháng trước.

Hạt giống số 1 ở Bắc Kinh – Swiatek thì cảnh báo, cô có thể bỏ qua cả những giải đấu bắt buộc để bảo vệ sức khỏe.

“Có quá nhiều chấn thương. Tôi nghĩ vì mùa giải quá dài và quá khắc nghiệt”, Swiatek chia sẻ về làn sóng rút lui tại giải.

Chỉ những VĐV mạnh nhất mới tồn tại

Từ năm ngoái, quần vợt nữ thế giới (WTA) bắt buộc các tay vợt hàng đầu phải tham dự tất cả Grand Slam, 10 giải WTA 1000 (bao gồm Bắc Kinh) và 6 giải ở cấp độ ATP 500.

Quần vợt nam thế giới - ATP cũng có quy định tương tự.

Đương kim vô địch Bắc Kinh - Coco Gauff cho biết việc thi đấu nhiều hơn hiện tại là bất khả thi: “Tôi muốn thấy trong suốt chặng đua của mình, sẽ có giải pháp để rút ngắn mùa giải hơn”.

Vào hôm qua (30-9), đương kim vô địch Olympic 2024 và là niềm hy vọng của nước chủ nhà - Zheng Qinwen trở thành 1/5 tay vợt bỏ cuộc ở China Open. Sau đó cô thừa nhận mình đã trở lại quá sớm sau ca phẫu thuật khuỷu tay.

Tuy vậy, khi được hỏi liệu lịch thi đấu có quá tải không, Zheng đáp: “Tôi không nghĩ lịch thi đấu là quá nhiều đối với các tay vợt chuyên nghiệp. Bởi vì những người mạnh nhất mới tồn tại – đó là luật chơi trong suy nghĩ của tôi”.