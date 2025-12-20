Lý do ông Kim Sang-sik và Ban huấn luyện đội nữ không được trao huy chương 20/12/2025 07:37

(PLO)- Sau trận chung kết SEA Games 33, việc HLV Kim Sang-sik không được trao huy chương vàng cùng các cầu thủ đội tuyển U-22 Việt Nam đã khiến không ít người hâm mộ thắc mắc.

Trên thực tế, việc Ban tổ chức môn bóng đá nam không trao huy chương (nói chung) cho HLV Kim Sang-sik hay đội ngũ huấn luyện là điều hoàn toàn bình thường và phù hợp với quy định của các đại hội thể thao lớn.

Theo điều lệ của SEA Games, cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế khác, chỉ những vận động viên trực tiếp tham gia thi đấu trên sân mới được trao huy chương, còn các thành viên ban huấn luyện không nằm trong diện được vinh danh bằng hình thức này.

Quy định nói trên không phải là điều mới mẻ hay riêng biệt của SEA Games. Tại Olympic, ASIAD hay nhiều đại hội thể thao tầm cỡ khác, các huấn luyện viên cũng không nhận huy chương, bất kể vai trò và đóng góp của họ có quan trọng đến đâu.

Chỉ có 23 cầu thủ U-22 Việt Nam mới được trao huy chương vàng sau trận chung kết thắng chủ nhà Thái Lan 3-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thay vào đó, khi học trò đạt thành tích cao, các nhà cầm quân thường được ghi nhận bằng những hình thức khác như bằng khen, kỷ niệm chương, phần thưởng riêng từ liên đoàn thể thao quốc gia hoặc ủy ban Olympic của mỗi nước. Đây được xem là cách tôn vinh phù hợp với tính chất công việc đặc thù của ban huấn luyện, những người đứng sau thành công của các vận động viên.

Không chỉ riêng đội tuyển nam, tại SEA Games 33, ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng không được trao huy chương bạc, dù các cầu thủ nữ đã giành quyền vào chung kết thua Philippines trên chấm luân lưu và kết thúc giải đấu với vị trí á quân. Điều này tiếp tục khẳng định việc không trao huy chương cho Ban huấn luyện là quy định chung, áp dụng thống nhất cho tất cả các đội tuyển và không mang bất kỳ yếu tố ngoại lệ nào.

Dù không trực tiếp nhận huy chương vàng, vai trò và dấu ấn của HLV Kim Sang-sik trong thành công của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 33 là không thể phủ nhận. Với chức vô địch lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên cùng bóng đá nam Việt Nam chinh phục ba danh hiệu lớn ở cấp độ Đông Nam Á chỉ trong vòng một năm.

HLV Kim Sang-sik đã khẳng định tầm vóc của mình với bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trước mùa vàng SEA Games 33, ông Kim đã lần lượt đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2024 và giải U-23 Đông Nam Á 2025, tạo nên chuỗi thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Đáng chú ý, cả ba danh hiệu này đều đến trong những bối cảnh khác nhau, với lực lượng và áp lực không giống nhau, cho thấy năng lực tổ chức, khả năng xoay chuyển chiến thuật và bản lĩnh của ông Kim Sang-sik trên cương vị HLV trưởng. SEA Games 33 đặc biệt ấn tượng khi đội tuyển U-22 Việt Nam giành chức vô địch bằng màn ngược dòng trước chủ nhà Thái Lan 3-1 ngay tại sân Rajamangala, một chiến thắng đậm dấu ấn tinh thần và chiến thuật.

Vì vậy, dù không đeo trên cổ chiếc huy chương vàng theo đúng nghĩa đen, HLV Kim Sang-sik vẫn được xem là “nhà vô địch” thực sự trong mắt người hâm mộ. Những gì ông mang lại cho bóng đá Việt Nam không chỉ được đo đếm bằng huy chương, mà còn bằng sự ổn định, bản lĩnh và niềm tin vào một giai đoạn thành công bền vững. Việc không trao huy chương cho HLV chỉ là vấn đề thủ tục, còn giá trị và tầm vóc của những người đứng sau vinh quang thì vẫn luôn được ghi nhận theo cách trọn vẹn nhất.