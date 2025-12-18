3 “siêu dự bị” viết nên khoảnh khắc vàng: U-22 Việt Nam quật ngã Thái Lan 18/12/2025 22:46

(PLO)- Trận chung kết SEA Games giữa U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan đã khép lại với một kịch bản nghẹt thở, nơi bản lĩnh, ý chí và những quyết định thay người táo bạo tạo nên bước ngoặt lịch sử.

Chiến thắng của U-22 Việt Nam khi bị dồn vào thế khó khăn cho thấy bản lĩnh của một thế hệ trẻ cùng màn trả nợ ngọt ngào trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan ngay trên sân khách được mệnh danh "chảo lửa" Rajamangala.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, sự thận trọng bao trùm cả hai đội. Nỗi sợ thua khiến nhịp độ giảm đi đáng kể, cho đến khoảnh khắc định mệnh ở phút 95. Đó là thời điểm ba “siêu dự bị” của U-22 Việt Nam cùng nhau tạo nên bàn thắng vàng.

Thái Sơn, với nhãn quan chiến thuật sắc bén, tung đường chuyền tinh tế vào vòng cấm cho Lê Văn Thuận. Cầu thủ số 10 xử lý khéo léo, loại bỏ một hậu vệ rồi tung cú sút cận thành buộc thủ môn Sorawat phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Thanh Nhàn xuất hiện đúng chỗ, ngã người dứt điểm chuẩn xác, đưa bóng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 3-2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khoảnh khắc ấy đã quyết định trận đấu, đồng thời cho chiều sâu lực lượng và tài thao lược của HLV Kim Sang-sik. Ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã phối hợp hoàn hảo để viết nên cái kết không tưởng. Đội khách Việt Nam sau đó chơi đầy bản lĩnh để bảo toàn chiến thắng, hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan ngay trên đất Thái và giành tấm huy chương vàng SEA Games danh giá – một chiến thắng xứng đáng, giàu cảm xúc và mang ý nghĩa lịch sử.

Quá khứ rõ ràng không đứng về phía bóng đá Việt Nam. Trong năm lần gặp nhau ở các trận chung kết SEA Games, Thái Lan thắng tới bốn và chỉ một lần gục ngã trước Việt Nam, tại kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà năm 2021.

Chính lịch sử nghiêng về Thái Lan đã khiến cho chuyến làm khách lần này mang ý nghĩa đặc biệt, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ đá một trận chung kết, mà còn đối diện áp lực xóa đi cái dớp thua thiệt kéo dài nhiều năm.

Các bạn trẻ ăn mừng ngôi vô địch của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: KEVIN.

Thực tế hiệp một diễn ra đúng với những lo ngại đó. Ngay trong hiệp một, Việt Nam bị thủng lưới 2 bàn do Yotsakon sút phạt và Saksan sút xa ngoài vòng cấm. Sang hiệp hai, bộ mặt đội khách Việt Nam hoàn toàn khác. Lần lượt Đình Bắc sút thắng phạt đền và hậu vệ Waris phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Cuối cùng, 3 nhân vật chính vào sân từ ghế dự bị tạo nên một khoảnh khắc vàng để giúp bóng đá Việt Nam lần thứ 3 đăng quang SEA Games.