HLV Mai Đức Chung nói thẳng về trọng tài và phản ứng của nữ trợ lý người Lào 18/12/2025 14:31

(PLO)- Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra tối 17-12 tại Chonburi (Thái Lan) đã để lại nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh một quyết định gây sốc của tổ trọng tài, khiến tuyển nữ Việt Nam đánh mất bàn thắng hợp lệ.

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 có một tình huống đáng chú ý xảy ra ở phút 29 liên quan đến trọng tài, khi tuyển nữ Việt Nam đang kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự Philippines. Từ cánh phải, Vạn Sự thực hiện quả treo bóng có độ chính xác cao vào khu vực cấm địa. Bích Thùy lập tức băng vào đúng thời điểm và bay người đánh đầu dứt khoát, đưa bóng nằm gọn trong lưới đối phương.

Các cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui, còn người hâm mộ trên khán đài sân Chonburi cũng đang ăn mừng bàn mở tỉ số tuyệt đẹp. Tuy nhiên, niềm hân hoan ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý người Lào Chanthavong Phutsavan phất cờ báo việt vị. Bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam không được công nhận, bất chấp phản ứng đầy bất ngờ của các cầu thủ trên sân.

Trọng tài chính Rebecca Anne Durcau, người Úc, ban đầu có dấu hiệu công nhận bàn thắng, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ trợ lý biên đã thay đổi quyết định.

Nữ trợ lý người Lào Chanthavong Phutsavan có 6 năm kinh nghiệm cấp FIFA. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngay sau đó, các góc quay truyền hình được phát lại cho thấy Bích Thùy hoàn toàn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines ở thời điểm nhận bóng. Khoảng cách thậm chí được ước tính hơn 2 mét, đủ thấy rõ đây không phải một tình huống nhạy cảm hay khó phân định. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là một sai sót rõ ràng và nghiêm trọng, không có gì tranh cãi về luật.

Chính vì vậy, quyết định này nhanh chóng được xếp vào nhóm KMI (Key Match Incident), thuật ngữ dùng để chỉ những sai lầm trọng tài có ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, phạt đền hoặc thẻ đỏ, và có khả năng làm thay đổi cục diện của một trận đấu quan trọng. Với tính chất là trận chung kết SEA Games, mức độ ảnh hưởng của sai sót càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Do các trận đấu tại SEA Games nằm dưới sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tình huống này chắc chắn sẽ được đưa vào báo cáo đánh giá sau trận. Giám sát Yongmei Cui có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết gửi lên AFC để xem xét trách nhiệm của tổ trọng tài, đặc biệt là trợ lý Chanthavong Phutsavan.

Tuyển nữ Việt Nam đã thua oan uổng trong trận chung kết với Philippines trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 0-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo thông lệ, những lỗi KMI ở các trận đấu lớn có thể dẫn tới án kỷ luật nặng như đình chỉ làm nhiệm vụ quốc tế, không được phân công ở các trận quan trọng, thậm chí bị loại khỏi danh sách trọng tài FIFA.

Dù vậy, khả năng khiếu nại để đòi lại bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam gần như không tồn tại. Luật thi đấu của FIFA quy định rất rõ rằng kết quả trận đấu sẽ không bị thay đổi chỉ vì sai sót trọng tài, kể cả những lỗi nghiêm trọng như phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ hay không thẻ đỏ, việt vị hay không việt vị, trừ khi có bằng chứng về gian lận có tổ chức hoặc dàn xếp tỉ số. Điều này đồng nghĩa với việc bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy sẽ không bao giờ được công nhận, dù sự bất công là điều dễ nhận thấy.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự tiếc nuối. Ông cho rằng các học trò đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là trong việc hạn chế các pha bóng bổng, điểm mạnh của Philippines. Việc một bàn thắng hợp lệ không được công nhận đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu và kết quả chung cuộc, tương tự một lần trọng tài không thổi phạt đền cho Việt Nam khi hậu vệ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm tại vòng bảng.

HLV Mai Đức Chung khẳng định giới cầm cân nảy mực sân cỏ tại SEA Games 33 quá kém. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung nhận định: “ Tôi không hiểu tại sao bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam lại không được công nhận. Công tác trọng tài tại SEA Games 33 quá kém”.

Tuy vậy, nhà cầm quân kỳ cựu vẫn bày tỏ sự hài lòng với tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá luôn tồn tại những thắng thua và điều quan trọng là biết đứng dậy sau thất bại.

Đáng chú ý, sau làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng và người hâm mộ, trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã đổi tên tài khoản Facebook và khóa trang cá nhân. Điều này cho thấy sức ép lớn mà bà phải đối mặt sau một sai lầm bị xem là không thể chấp nhận ở trận chung kết SEA Games, nơi mọi quyết định đều có thể đi vào lịch sử.